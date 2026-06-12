이상이, '엠카' 접수했다…'취사병 전설이 되다' 스페셜 무대 화제

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이상이가 드라마 특별 출연을 넘어 음악방송 무대까지 섭렵하며 남다른 존재감을 발휘했다.

이상이는 지난 11일 방송된 Mnet '엠카운트다운' 932회에서 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다' 속 프로젝트 그룹 '미각보이즈 with 황석호'의 멤버로서 '마이 플레이버(My Flavor)' 스페셜 스테이지에 올랐다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 엠카운트다운에 출연한 배우 이상이. [사진=엠카운트다운캡처] 2026.06.12 moonddo00@newspim.com

'미각보이즈 with 황석호'는 '취사병 전설이 되다' 6회에서 취사병 강성재(박지훈)가 만든 아란치니 주먹밥을 먹은 4중대장 황석호(이상이)의 머릿속에 등장한 아이돌 그룹으로, 이상이와 '오미(五味)'로 변신한 부대원들이 위트 넘치는 무대를 선보이며 큰 사랑을 받은 바 있다.

이상이는 다채로운 표정 연기와 여유 넘치는 칼각 댄스로 등장과 동시에 시선을 사로잡았다. 특히 이상이의 "나 황석호, 아무거나 먹지 않는다"로 시작하는 독백 연기는 드라마 장면을 생생하게 떠올리게 했고 뜨거운 환호성을 이끌어내며 무대의 완성도를 한껏 끌어올렸다.

여기에 이상이는 극 중 황석호가 커피를 마시는 동작을 엔딩 포즈로 선보여 무대가 체질임을 재증명하기도 했다. 드라마 특별 출연을 계기로 엠카운트다운 무대까지 섭렵한 이상이. 드라마 속 상상을 현실로 구현해 낸 이상이의 유쾌한 행보는 시청자들에게 또 하나의 특별한 즐거움을 선물하며 깊은 인상을 남겼다.

한편, 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'로 특별 출연은 곧 '특별히 많이 활약하는 출연자'라는 새 공식을 입증한 이상이는 오는 7월 첫 방송 예정인 MBC 새 금토드라마 '유부녀 킬러'에서 '킹피셔'의 추적자, 강력2팀 경위 이동진 역을 맡아 또 한 번 강렬한 존재감을 떨칠 전망이다.

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