산청군, 양파 수확철 농촌일손돕기 나서…350명 참여

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농촌 고령화 인력 부족 심화

[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군이 농촌 인력난 해소를 위해 양파 수확철 농촌일손돕기에 나섰다.

경남 산청군 공무원과 농협 등 유관기관 관계자들이 양파 재패 농가에서 수확을 지원하고 있다.[사진=산청군]2026.06.12

군은 지난 11일부터 12일까지 이틀간 군청 공무원과 농협, 산청교육지원청 등 350여 명이 참여해 관내 양파 재배 농가 24곳에서 일손돕기를 실시하고 있다고 밝혔다.

이번 지원은 본격적인 영농철을 맞아 일손 부족으로 어려움을 겪는 농가를 대상으로 진행됐다.

지원 인력은 기계 투입이 쉽지 않고 인력 의존도가 높은 양파 수확 현장에 배치돼 수확과 선별 작업을 도왔다.

군은 고령화와 인구 감소로 인한 농촌 인력 부족 상황에서 행정과 지역 기관이 참여한 이번 지원이 영농 부담을 줄이는 데 일정 부분 역할을 했다고 설명했다.

양파 농가들도 인력난 완화 효과를 느꼈다. 한 농가는 "양파 수확에 필요한 인력을 구하지 못해 애를 먹던 상황에서 여러 기관 인력이 투입되면서 수확을 제때 마무리할 수 있었다"고 고마운 뜻을 전했다.

m25322532@newspim.com