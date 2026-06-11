김동연 "안전은 과잉대응이 원칙…저수지 305곳 자동수위계측 완료"

AI 핵심 요약beta
- 김동연 경기도지사가 11일 사음저수지를 점검하고 과잉대응을 선언했다.
- 경기도는 도내 저수지 305곳에 자동수위계측기 설치를 완료했다.
- 위험 수위가 포착되면 주민 대피와 도로 통제를 즉각 시행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김동연 경기도지사가 여름철 본격적인 장마와 기습 폭우에 대비해 "안전에 있어서만큼은 '과잉대응'을 원칙으로 철저히 대비하겠다"라며 선제적인 재난 방재 체계 가동을 선언했다.
김 지사는 11일 오후 이천시에 위치한 사음저수지를 방문해 수해 예방 시설을 직접 점검한 뒤 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 도내 저수지 방재 시스템 고도화 현황을 공개했다.
김 지사는 "기후변화로 해마다 집중호우가 극심해지고 있고 기상 예측도 갈수록 더 어려워지고 있다"며 "이러한 환경 변화 속에서 무엇보다 중요한 것은 선제적인 대비와 점검"이라고 현장 방문 배경을 설명했다.
경기도는 여름철 침수 및 붕괴 사고를 차단하기 위해 이천 사음저수지를 포함한 도내 유관 저수지 305개소 전체에 '자동수위계측기' 설치를 전격 완료했다. 해당 시스템 구축으로 각 시·군 재난대비 상황실에서는 실시간으로 저수지 수위를 모니터링할 수 있게 됐다.
특히 계측기를 통해 위험 수위 징후가 사전에 포착되면 즉각적으로 인근 지역 주민 대피령을 내리거나 주변 도로 통행을 전면 차단하는 등 골든타임을 확보할 수 있는 신속 대응 프로세스도 마련했다.
김 지사는 "재난에 있어 최선의 대응은 바로 '예방'"이라고 단언하며 "모든 도민께서 올여름을 안전하게 나실 수 있도록 사소한 위험 요인이라도 과도할 만큼 철저하게 대처해 나갈 것"이라고 강조했다.
1141world@newspim.com