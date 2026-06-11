보이넥스트도어, 지니뮤직 '인사이드' 출격…특별 콘텐츠 공개

AI 핵심 요약beta
- 보이넥스트도어가 11일 정규 1집 홈 발매로 지니뮤직 인사이드에 참여했다.
- 인사이드서 독점 영상과 손글씨 메시지, 미니 인터뷰를 공개했다.
- 광화문 룩스 전시와 앨범 감상 이벤트도 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 보이넥스트도어가 정규 1집 '홈(HOME)' 발매를 기념해 지니뮤직의 '인사이드(INSIDE)' 캠페인에 참여한다.
데뷔 4년 차를 맞이한 보이넥스트도어는 자신들의 음악 이야기를 담은 진정성 높은 음악과 지니 독점 콘텐츠를 통해 팬들을 만날 예정이다.
지니뮤직의 '인사이드' 캠페인에서는 보이넥스트도어 독점 영상과 손글씨 메시지, 미니 인터뷰 등 다양한 독점 콘텐츠가 공개된다. 지니뮤직은 아티스트의 매력을 더욱 입체적으로 경험할 수 있도록 캠페인 영역을 오프라인까지 확장했다. 국내 최대 규모 스크린인 광화문 동아일보사 '룩스'를 통해 오는 17일까지 보이넥스트도어의 인사이드 독점 영상을 만나볼 수 있다.
아울러 캠페인 기간 동안 앨범 감상 이벤트도 진행된다. '홈' 앨범을 감상하고 감상평을 남기면 추첨을 통해 당첨자의 이름이 적힌 친필 사인 앨범을 증정한다.
KT지니뮤직 관계자는 "이용자들이 '인사이드' 캠페인을 통해 아티스트의 음악에 깊이 몰입할 수 있도록 다채로운 경험을 지속적으로 제공할 것"이라고 말했다.
moonddo00@newspim.com