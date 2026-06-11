삼척블루파워, 민관 합동 '새이프 삼척' 캠페인 전개

AI 핵심 요약beta
- 삼척블루파워가 10~11일 삼척해양레일바이크에서 민관 합동 'Safety 삼척' 캠페인을 진행했다
- 10일에는 삼척소방서 협조로 레일바이크 근무자 대상 심폐소생술 등 응급처치 특별교육을 실시했다
- 11일에는 방문객을 대상으로 안전벨트·안전거리 유지 등 안전 관광 문화 확산 캠페인을 이어갔다
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 삼척블루파워가 10~11일 이틀간 삼척해양레일바이크에서 민·관 합동 'Safety 삼척' 안전 캠페인을 진행했다고 밝혔다.
이번 캠페인은 2026년 포스코그룹 글로벌 볼런티어 위크의 일환으로 오는 12일까지 계속되는 행사 중 하나다. 글로벌 볼런티어 위크는 포스코그룹 전 임직원이 참여하는 사회공헌 주간으로 올해 주제는 '모두의 일상을 지키는 나눔, Safety for All'이다.
행사 첫날인 10일 궁촌정거장에서는 삼척소방서의 협조로 현장 근무자들을 대상으로 심폐소생술(CPR) 실습을 포함한 '응급처치 특별교육'이 실시됐다.
교육에 참석한 레일바이크 근무자 A씨는 "많은 관광객이 예상되는 여름철에 응급상황 대처 능력을 실습으로 배울 수 있어 매우 유익했다"면서 "탑승객들이 더욱 안전하게 즐길 수 있도록 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.
11일에는 방문객이 몰리는 시간대를 활용해 삼척해양레일바이크 궁촌정거장에서 '안전 관광 문화 확산 캠페인'이 열렸다. 삼척블루파워 임직원들은 탑승 중 안전벨트 착용, 앞차와의 안전거리 10M 이상 유지, 운행 중 무단 정차 및 하차 금지 등 필수 안전수칙을 알렸다.
삼척블루파워 관계자는 "포스코그룹 글로벌 볼런티어 위크를 기념하여 지역 사회의 안전을 보장할 수 있는 행사를 마련했다"며 "향후에도 지역사회의 안전을 우선 가치로 두고 민·관 협력 기반의 다양한 사회공헌 활동을 지속할 예정"이라고 밝혔다.
onemoregive@newspim.com