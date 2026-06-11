69년 만에 돌아온 공군 스윙밴드 '후라이보이'

공군군악대 창설 75주년… 전설의 쇼밴드 현역·예비역 30여 명 재구성

KBS홀서 'Sing Sing Sing'·뮤지컬·트로트 협연…'AI 곽규석' 더블 MC로 등장

벨기에 국제군악제까지 간 공군군악대, '국민과 공군 잇는 가교' 다짐



[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 공군군악대가 창설 75주년을 맞아 1950년대 공군을 대표했던 스윙밴드 '후라이보이(Fly Boy)'를 재현해 69년 만에 무대에 올린다.

공군은 11일 서울 여의도 KBS홀에서 '국민과 함께하는 2026년 공군 음악회'를 열고, 현역과 예비역 연주자 30여 명으로 새로 꾸린 '후라이보이 밴드'를 선보인다고 밝혔다.

이번 음악회에서 현대적으로 재해석된 '후라이보이'는 루이스 프리마의 스윙 재즈 대표곡 '싱싱싱(Sing Sing Sing)'을 연주하며 공연의 분위기를 이끈다. 이어 뮤지컬 배우 최재림·윤지인, 가수 양지은이 합류해 다양한 장르의 곡을 협연하며 관객들에게 감동과 즐거움을 전할 예정이다.

공군군악대 '후라이보이(Fly Boy)' 밴드의 사회자이자 베이스 연주자로 활약한 방송인 故 김규석씨. 1957년 공군 중사로 전역한 뒤에는 '후라이보이'라는 예명으로 활동하며, 국내 방송과 무대를 대표하는 코미디언 겸 MC로 큰 인기를 얻었다. [사진=공군 제공] 2026.06.11 gomsi@newspim.com

'후라이보이 밴드'는 전쟁의 포화와 상흔으로 국민 모두가 어려움을 겪던 1950년대, 전국을 돌며 위문공연을 펼쳐 큰 사랑을 받았던 공군 스윙밴드다.

방송인 고(故) 곽규석 씨는 1951년 공군 이등병으로 입대해 공군군악대에서 복무하며 '후라이보이 밴드'의 사회자이자 베이스 연주자로 활약했다. 1957년 공군 중사로 전역한 뒤에는 '후라이보이'를 예명으로 사용하며 1960~70년대 방송과 무대를 대표하는 코미디언 겸 MC로 큰 인기를 얻었다.

공군은 이번 음악회에서 AI 기술을 활용해 고 곽규석 씨의 음성·이미지를 복원하고, 공군군악대 유인수 병장(배우)과 함께 더블 MC로 등장시키는 연출을 준비했다. 공군군악대는 이를 통해 75년의 역사와 전통을 되짚고, 공군의 과거와 현재, 미래를 음악으로 풀어낸다는 계획이다.

공군군악대 창설 75주년을 기념해 마련된 이번 공연은 공군의 발자취를 돌아보고, 자주국방과 첨단 항공우주력 건설을 향한 공군의 의지를 국민과 공유하는 자리로 기획됐다. 1부는 공군군악의장대대 김범석 군악대장(소령)의 지휘로 영화 '탑건(Top Gun)' 메인 주제곡, 드뷔시의 '달빛'(Clair de Lune), 영화 '스타워즈' 메인 테마 등을 연주하며 호국영령을 추모하고 미래 항공우주군 비전을 그려낸다.

2부 무대는 69년 만에 재현된 '후라이보이 밴드'가 중심이 된다. 창설 75주년을 맞은 공군군악대는 1951년 출범 이후 각종 음악 활동을 통해 장병 사기를 진작하고 국민과 소통하며 공군을 알리는 역할을 수행해 왔다.

공군군악대는 콘서트, 마칭(marching), 콤보(combo) 밴드, 중창단, 사물놀이, 마술 등 다양한 형식의 공연을 통해 국민과의 접점을 넓혀 왔다. 2024년에는 벨기에 국제군악제에 참가해 한국 전통문화와 대중문화를 결합한 무대로 현지 관객들의 큰 호응을 얻기도 했다.

김범석 공군군악대장(소령)은 "전쟁으로 모두가 힘들었던 시기에 장병과 국민께 최고의 쇼로 웃음과 위로를 전했던 '후라이보이'의 공연을 다시 선보일 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "공군군악대는 앞으로도 다양한 문화예술 활동을 통해 장병들의 사기를 높이고, 국민과는 더욱 가까이 호흡하며 국민과 공군을 잇는 가교 역할에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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