함양군, 안부살핌 우편서비스 확대 시행…고독사 예방

AI 핵심 요약beta
- 경남 함양군이 11일 안부살핌 우편서비스를 연말까지 확대했다
- 고독사 등 사회적 고립 위기가구 75가구를 대상으로 월 2~3회 방문한다
- 집배원이 건강·생활을 점검해 위기 시 행정복지센터와 연계해 지원한다
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복지 사각지대 발굴 지원 체계 강화
[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군이 사회적 고립 위험 가구를 대상으로 안부 확인과 복지 연계를 강화하는 우편서비스를 확대 운영한다.
군은 오는 12월까지 '2026 안부살핌 우편서비스 사업'을 본격 추진한다고 11일 밝혔다.
이 사업은 고독사 위험 등 사회적 고립 위기가구를 정기적으로 방문해 생활 상태를 확인하고 필요한 복지서비스를 연계하는 것이 핵심이다.
군은 지난해 45가구를 대상으로 사업을 운영한 데 이어 올해는 대상 가구를 75가구로 확대했다.
사업은 행정안전부 공모에 선정된 '읍면동 스마트 복지·안전 서비스 개선모델'의 일환으로 추진된다. 우체국 집배원이 월 2~3회 대상 가구를 방문해 건강 상태와 생활 실태를 점검한다.
방문 시 생필품을 함께 전달하며 위기 상황이 확인될 경우 읍면 행정복지센터로 즉시 통보해 맞춤형 지원이 이뤄지도록 한다.
군은 이번 사업을 통해 복지 사각지대 발굴과 대응 체계를 강화한다는 계획이다.
yun0114@newspim.com