우미건설 '평택 고덕 우미린 프레스티지' 743가구 분양

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[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 우미건설 컨소시엄은 오는 12일 견본주택을 열고 '평택 고덕 우미린 프레스티지' 분양에 나선다.

청약은 이달 15일 특별공급을 시작으로 16일 1순위, 17일 2순위 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 23일, 정당계약은 7월 5일부터 7일까지 사흘간 실시된다.

평택 고덕 우미린 프레스티지 투시도

'평택 고덕 우미린 프레스티지'는 분양가 상한제가 적용된다. 1순위 청약은 청약통장 가입 후 12개월이 경과하고 지역별·면적별 예치금 기준을 충족하면 가능하다. 거주지 제한 없이 전국에서 청약할 수 있다.

단지는 경기도 평택시 고덕국제화계획지구 A-36블록에 들어서며, 지하 2층~지상 20층, 11개 동, 전용면적 84·94·101·111㎡, 총 743가구 규모다.

고덕국제화계획지구는 삼성전자 평택캠퍼스 배후 주거지로 조성되고 있다. 지구 내에는 평택시청·시의회 이전이 예정된 행정타운과 국제학교가 계획돼 있다. 평택시는 미국 Annie Wright Schools와 국제학교 설립을 위한 업무협약(MOA)을 체결한 바 있다.

단지 인근에는 근린상업·업무·의료용지가 계획돼 있으며, 문화공원과 함박산 중앙공원도 조성될 예정이다. 평택 아트센터, 평택 박물관, 중앙도서관도 들어설 계획이다. 단지 옆에는 고덕8초와 중학교가 예정돼 있다.

교통망으로는 SRT 평택지제역, 수도권 전철 1호선 서정리역·평택지제역, 평택고덕IC를 이용할 수 있다. 향후 수원발 KTX와 GTX 연장, BRT 노선이 추진될 예정이다.

단지는 4베이 판상형 위주로 설계됐으며 일부 세대에는 오픈발코니가 적용된다. 남향 위주로 배치했고 지상 주차장을 없앴다. 커뮤니티 시설로는 피트니스클럽, 실내골프연습장, 실내탁구장, 독서실, 작은도서관 등이 들어선다. 삼성물산의 홈 플랫폼 '홈닉'도 적용될 예정이다.

leedh@newspim.com