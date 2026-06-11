우미건설, '평택 고덕 우미린 프레스티지' 분양 …12일 견본주택 개관

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 우미건설 컨소시엄은 오는 12일 경기 평택시 고덕국제화계획지구에 들어서는 '평택 고덕 우미린 프레스티지'의 견본주택을 개관하고 분양에 나선다고 11일 밝혔다.

평택 고덕 우미 린 프레스티지 투시도[사진=우미건설]

단지는 경기 평택시 고덕국제화계획지구 Abc-36블록으로 지하 2층~지상 20층, 11개 동, 총 743세대다. 전용면적별 세대수는 ▲84㎡▲94㎡▲101㎡▲111㎡로 중대형 평형 위주로 구성됐다.

청약은 오는 15일 특별공급을 시작으로 16일 1순위, 17일 2순위 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 23일이다.

정당계약은 7월 5일부터 7일까지로 1순위 청약 자격은 청약통장 가입 후 12개월이상 이어야 하며 지역별·면적별 예치금액 이상을 충족하면 세대주뿐만 아니라 세대원도 청약할 수 있다.

단지 인근에 평택시청과 시의회가 이전하는 행정타운이 들어서며 평택시가 미국 애니 라이트 스쿨(Annie Wright Schools)과 MOA를 체결한 국제학교도 택지지구 내 계획돼 있다.

여기에 지구 내 문화공원(계획)과 함박산 중앙공원 등 풍부한 녹지 공간이 인접해 있으며 평택 아트센터, 평택 박물관, 중앙도서관 등 다수의 문화 시설도 차례로 들어설 예정이다.

또한 세대별 채광과 통풍을 극대화하기 위해 남향 위주 배치와 4Bay 판상형 구조가 채택됐다. 커뮤니티 시설로는 피트니스 클럽, 실내골프연습장, 실내탁구장, 남녀 구분 독서실, 작은도서관 등이 마련된다.

우미건설 관계자는 "분양가 상한제 적용으로 합리적인 분양가가 책정됐다"며 "전국 청약이 가능해 평택뿐만 아니라 수도권 및 타 지역 수요자들의 문의가 이어지고 있다"고 설명했다.

'평택 고덕 우미린 프레스티지'의 견본주택은 평택시 고덕동 일원에 마련됐다.

krg0404@newspim.com