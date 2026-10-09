韓 "北 지뢰는 정전협정 위반"…유엔서 사과·책임 촉구

AI 핵심 요약beta
- 차지훈 주유엔대사가 8일 북한의 DMZ 지뢰 매설을 위반이라 했다
- 한국군 3명 부상 원인을 북한군의 의도적 매설로 확인했다고 말했다
- 북한에 사과와 책임 조치, 대화 복귀를 촉구했다고 밝혔다
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[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 차지훈 주유엔대사가 유엔에서 북한의 비무장지대(DMZ) 지뢰 매설을 정전협정 위반으로 규정하고 사과와 책임 있는 조치를 요구했다.
차 대사는 8일(현지시간) 유엔총회 제1위원회(군축·국제안보) 일반토의 발언에서 "9월 21일 비무장지대에서 발생한 지뢰 폭발로 한국군 3명이 부상했다"며 "한국군과 유엔군사령부의 합동 현장조사가 법의학 분석의 뒷받침을 받아, 폭발이 북한군이 군사분계선 이남에 의도적으로 매설한 지뢰에 의한 것임을 확인했다"고 밝혔다.
이어 "이는 정전협정의 명백한 위반"이라며 "북한이 이런 긴장 고조 행위를 중단하고 사과하며 책임 있는 조치를 취할 것을 촉구한다"고 말했다. 동시에 "추가적인 긴장 고조를 막고 한반도의 신뢰를 회복하기 위해 북한이 대화에 나설 것을 요구한다"고 덧붙였다.
이 사건은 지난달 21일 오전 서부전선 DMZ에서 일어났다. 육군 25사단 소속 간부 3명이 작전 중 폭발로 다쳐 2명이 중상, 1명이 경상을 입었다. 합동참모본부는 지난 5일 북한이 설치한 수지반보병지뢰가 원인이라는 최종 조사 결과를 발표했고, 군은 같은 날 해당 지뢰지대 제거 작전을 벌였다.
차 대사는 북한의 핵·미사일 개발에 대해서도 "국제적 의무를 위반한 북한의 지속적인 핵무기 및 탄도미사일 프로그램 개발은 한반도와 그 너머의 평화·안보뿐 아니라 글로벌 비확산 체제에도 중대한 위협"이라고 지적했다.
북러 군사협력에 대해서는 "복수의 안보리 결의를 위반한 것으로 심각한 우려를 표한다"며 "지체 없이 중단돼야 한다"고 말했다. 차 대사는 "우리 정부가 여러 차례 강조해온 바와 같이 북한이 핵확산금지조약(NPT)과 관련 안보리 결의 완전 이행으로 돌아오고, 대화 재개를 위한 우리의 진정성 있는 노력에 긍정적으로 호응할 것을 촉구한다"고 말했다.
올해 NPT 평가회의가 최종 문서에 합의하지 못한 데 대해서는 "매우 유감스럽다"면서도 "관여와 대화에 관한 공통 언어, 오판과 오인, 소통 부재를 막기 위한 자발적 조치에서 진전이 이뤄진 점은 환영한다"고 했다.
mj72284@newspim.com