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[AI MY 뉴스] 뉴욕 반도체주 프리뷰...유가 105달러 돌파·美 국채금리 급등에 '일제 하락'

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AI 핵심 요약

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  • 뉴욕 증시 개장 전 8일 반도체주가 금리 급등에 일제히 하락했다.
  • 브렌트유 105달러 돌파와 미 10년물 5.34%가 밸류에이션을 압박했다.
  • 울프스피드는 미 국방부 15억달러 지원에 15% 넘게 급등했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[AI MY 뉴스]는 AI 어시스턴트가 분석한 내용을 바탕으로 기자가 정리한 내용입니다. ChatGPT AI 모델이 적용됐습니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해 보기 바랍니다.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 8일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 주요 반도체주가 일제히 하락하고 있다.

중동의 군사적 긴장이 고조되면서 국제유가가 배럴당 105달러를 넘어선 가운데 미 국채 금리가 24년 만의 최고 수준에 근접하면서 인공지능(AI)·반도체주에 대한 밸류에이션 부담이 커지고 있다. 대규모 AI 인프라 투자에 필요한 자금 조달 비용이 높아질 수 있다는 우려도 투자 심리를 압박하고 있다.

마벨테크놀로지(MRVL)와 인텔(INTC)은 개장 전 거래에서 각각 2~3% 하락하고 있으며, 어드밴스트마이크로디바이시스(AMD)와 브로드컴(AVGO)도 2% 안팎 내리고 있다. 엔비디아(NVDA)는 1%가량 하락하고 있다.

세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 대만 TSMC(TSM)도 9월 매출이 전년 동기 대비 54.6% 급증했지만 개장 전 거래에서 약 1% 하락했다. 마이크론테크놀로지(MU) 역시 메모리 반도체 업황에 대한 낙관적인 전망에도 불구하고 약세를 보이고 있다.

반면 탄화규소(SiC) 반도체업체 울프스피드(WOLF)는 미 국방부로부터 대규모 금융 지원을 확보했다는 소식에 15% 넘게 급등하며 차별화된 흐름을 나타냈다.

TSMC 로고 [사진=블룸버그]

◆ 마벨·AMD·인텔 동반 하락…국채금리 급등에 반도체주 매도세

마벨테크놀로지와 인텔은 개장 전 거래에서 각각 2~3% 하락하며 주요 반도체주 가운데 두드러진 약세를 보이고 있다.

AMD도 2% 가까이 내렸고, 반도체 설계업체 암(ARM)은 3% 넘게 하락했다.

미 국채 금리가 다시 급등하면서 고평가 성장주를 중심으로 매도세가 나타나고 있다.

특히 최근 AI 인프라 투자 확대 기대에 힘입어 상승했던 반도체주들이 금리 상승에 따른 밸류에이션 부담에 직면한 모습이다.

높은 국채 금리는 미래 이익에 대한 기대가 주가에 크게 반영되는 성장주의 현재 가치를 낮추는 요인으로 작용한다.

반도체업체들의 AI 관련 수요 전망은 여전히 견조하지만, 시장에서는 당장의 자금 조달 비용 상승과 인플레이션 위험에 더 민감하게 반응하고 있다.

◆ 브로드컴 2% 가까이 하락…오픈AI 반도체에 500억달러 자금 조달 추진

브로드컴은 개장 전 거래에서 2% 가까이 하락하고 있다.

오픈AI와 공동 개발 중인 맞춤형 인공지능(AI) 반도체와 관련해 500억달러 이상의 자금 조달을 추진하고 있다는 소식이 전해졌다.

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 브로드컴은 오픈AI의 맞춤형 AI 칩 개발과 관련한 대규모 자금 조달 방안을 마련하고 있다. 아폴로글로벌매니지먼트와 블랙스톤 등 대형 투자회사들이 자금 제공에 참여할 가능성이 거론된다.

오라클(ORCL) 역시 AI 반도체 구매를 위한 별도의 자금 조달을 추진하고 있으며, 스페이스X도 엔비디아 AI 칩 확보를 위해 약 400억달러 규모의 자금 조달을 모색하고 있다.

AI 인프라에 대한 투자 수요가 여전히 강하다는 신호지만, 기술기업들의 대규모 차입이 자본시장에서 자금 확보 경쟁을 심화시킬 수 있다는 우려도 커지고 있다.

특히 미 국채 금리가 수십 년 만의 최고 수준에 근접한 상황에서 대규모 AI 투자의 금융 비용과 수익성에 대한 투자자들의 경계심이 높아지고 있다.

엔비디아 1% 하락…AI 칩 수요 호재에도 고금리 부담

엔비디아는 개장 전 거래에서 1% 안팎 하락하고 있다.

최근 AI 반도체 수요 확대 기대에 힘입어 강세를 이어왔지만 이날은 국제유가와 미 국채 금리의 동반 상승이 주가에 부담을 주고 있다.

AI 인프라 투자와 관련해서는 대규모 신규 자금 조달 움직임이 이어지고 있다.

월스트리트저널에 따르면 일론 머스크의 스페이스X는 엔비디아 AI 칩 구매를 위해 약 400억달러 규모의 자금 조달을 추진하고 있다.

이는 AI 컴퓨팅 인프라에 대한 기업들의 투자 수요가 여전히 강하다는 점을 보여준다.

다만 시장에서는 대규모 AI 투자 확대가 장기적인 매출 성장으로 이어질 것이라는 기대와 함께 높은 금리 환경에서 투자 비용이 급증할 수 있다는 우려도 제기되고 있다.

◆ TSMC 매출 55% 급증에도 주가 하락…마이크론도 약세

세계 최대 파운드리업체인 대만 TSMC는 개장 전 거래에서 약 1% 하락하고 있다.

9월 매출이 전년 동기 대비 54.6% 증가하며 시장 예상을 웃돌았지만 주가 상승으로 이어지지는 못했다.

TSMC의 9월 매출은 5119억대만달러를 기록했다. 3분기 전체 매출도 약 1조4900억대만달러로 시장 예상치인 1조4600억대만달러를 웃돌았다.

AI 가속기와 첨단 반도체 수요 확대가 실적 성장을 뒷받침하고 있지만, 국제유가와 국채 금리 상승에 따른 거시경제적 부담이 호실적의 긍정적인 영향을 상쇄하고 있다.

메모리 반도체업체 마이크론테크놀로지도 개장 전 거래에서 약세를 보이고 있다.

삼성전자의 분기 영업이익이 사상 최고 수준에 이를 것이라는 전망이 나왔지만 메모리 반도체주 전반의 투자 심리를 개선하지는 못했다.

삼성전자 주가는 이날 한국 증시에서 1.3% 하락 마감했다.

AI 데이터센터 투자 확대에 따른 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가에도 불구하고 시장에서는 높아진 실적 기대와 금리 상승 부담을 경계하는 모습이다.

울프스피드 15% 넘게 급등…美 국방부서 15억달러 금융 지원

주요 반도체주가 일제히 하락하는 가운데 울프스피드는 개장 전 거래에서 15% 넘게 급등했다.

미 국방부로부터 15억달러 규모의 조건부 대출 약정을 확보했다는 소식이 주가를 끌어올렸다.

이번 약정은 30년 만기의 장기 금융 지원으로, 자금은 미국 내 탄화규소 소재와 전력반도체 생산 확대에 사용될 예정이다.

제안된 조건에 따르면 미 국방부는 울프스피드 지분을 최대 7.5%까지 취득할 수 있는 신주인수권을 받게 된다.

탄화규소는 전기차와 데이터센터, 위성 등 고전압·고효율 전력 관리가 필요한 분야에 사용되는 핵심 반도체 소재다.

이번 금융 지원은 미국 정부가 국가안보와 공급망 안정에 중요한 전략 반도체의 자국 내 생산을 확대하려는 정책의 일환으로 풀이된다.

◆ 브렌트유 105달러·美 10년물 5.34%…반도체 밸류에이션 압박

이날 반도체주를 압박하는 가장 큰 변수는 국제유가와 미 국채 금리의 동반 상승이다.

브렌트유 선물 가격은 4.8% 급등해 배럴당 105달러를 넘어섰다. 걸프 해역과 호르무즈 해협에서 선박에 대한 공격이 증가하면서 중동 지역의 원유 공급 차질 우려가 커진 영향이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 전쟁을 끝내기 위한 합의를 원하지 않는다고 밝힌 데 이어 미국이 중동에서 대규모 군사작전을 준비하고 있다는 보도도 나왔다.

국제유가 급등은 인플레이션 우려를 자극하며 미 국채 금리를 끌어올렸다.

벤치마크인 미 국채 10년물 수익률은 5.34% 안팎까지 상승하며 2002년 이후 최고 수준에 근접했다. 30년물 수익률도 5.70%를 웃돌며 약 24년 만의 최고 수준 부근에서 움직이고 있다.

크리스토퍼 월러 연방준비제도(Fed·연준) 이사가 인플레이션을 목표치인 2%로 낮추기 위해 추가 금리 인상이 필요할 수 있다고 밝힌 것도 채권시장에 부담으로 작용했다.

다만 월러 이사는 금리 인상 속도에는 유연성을 발휘할 수 있다고 언급해 이달 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 금리를 동결할 가능성도 시사했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장에서는 연준이 10월 회의에서 기준금리를 동결할 것으로 대체로 예상하고 있지만 12월 추가 인상 가능성은 여전히 남아 있다.

고금리는 미래 성장에 대한 기대가 주가에 크게 반영되는 AI·반도체주에 상대적으로 큰 부담으로 작용한다.

자예캐피털마켓의 나임 아슬람 최고투자책임자(CIO)는 "투자자들은 높은 자금 조달 비용과 국채 금리라는 부담, 견조한 기업 실적과 AI 관련 자본지출이라는 긍정적 요인 사이에서 균형을 잡고 있다"고 분석했다.

다음 주부터 본격화하는 미국 기업들의 3분기 실적 발표도 반도체주 향방을 가를 주요 변수로 꼽힌다.

런던증권거래소그룹(LSEG)에 따르면 S&P500 기업들의 3분기 이익은 전년 동기 대비 30.6% 증가할 것으로 예상된다. 기술과 에너지 업종이 가장 높은 이익 증가율을 기록할 전망이다.

이에 따라 이날 반도체주는 AI 인프라 투자 확대와 견조한 실적 전망이라는 중장기 호재에도 불구하고 국제유가 급등과 국채 금리 상승에 따른 거시경제적 부담이 주가를 압박하는 모습이다.

koinwon@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

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'100조 영업익' 역사 새롭게 쓴 삼성전자의 비밀은? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 분기 영업이익 100조원을 돌파한 배경에는 메모리 반도체의 폭발적인 수익성 개선이 자리 잡고 있다. 고대역폭메모리(HBM)에 이어 범용 D램과 낸드플래시까지 가격이 급등하면서 메모리 전반이 이례적인 초고마진 구간에 진입했다. 특히 범용 D램의 수익성이 HBM을 추월하는 이례적인 현상까지 나타났다. 내년에는 HBM 가격도 큰 폭으로 오를 것으로 전망되면서 반도체 호황이 장기화할 가능성에 무게가 실리고 있다. 8일 반도체업계에 따르면 삼성전자는 이날 3분기 연결기준 매출 195조원, 영업이익 107조4000억원의 잠정 실적을 발표했다. 매출은 전년 동기 대비 126.59%, 영업이익은 782.50% 증가했다. 전분기와 비교해도 각각 13.70%, 20.01% 늘었다. 이날 사업부문별 실적을 발표하지는 않았으나 증권가에서는 반도체 부문에서만 110조원의 영업이익을 달성한 것으로 보고 있다. [사진=삼성전자] ◆D램 이익률 83%·낸드 71%…메모리 초고마진 시대실적 개선을 주도한 것은 메모리 반도체다. 증권가에서는 삼성전자 D램의 3분기 영업이익률이 83%, 낸드는 71%에 달했을 것으로 추정하고 있다. 이 같은 수익성의 배경에는 범용 메모리 가격 급등이 있다. AI 데이터센터 투자가 확대되면서 HBM뿐 아니라 서버용 D램과 기업용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 수요가 동반 증가했다. 반면 메모리 업체들이 생산능력을 단기간에 확대하기 어려워지면서 공급 부족이 심화했고, 가격 결정권은 공급업체 쪽으로 기울었다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 범용 D램 계약가격은 올해 1분기 전분기 대비 93~98%, 2분기에도 58~63% 상승할 것으로 전망됐다. 상반기에만 가격 수준이 크게 높아진 데 이어 하반기에도 추가 상승세가 이어지면서 메모리 업체들의 수익성을 끌어올리고 있다. ◆HBM보다 돈 되는 범용 D램…수익성 역전특히 눈에 띄는 변화는 범용 D램과 HBM의 수익성 역전이다. 트렌드포스는 지난 6월 발표한 보고서에서 올해 1분기 서버용 DDR5 64GB RDIMM의 웨이퍼당 매출과 수익성이 HBM을 넘어섰다고 분석했다. HBM은 여러 개의 D램 칩을 수직으로 쌓아 만드는 고부가가치 제품이다. 일반 D램보다 제조공정이 복잡하고 같은 용량을 생산하는 데 더 많은 웨이퍼가 필요하지만, 높은 판매가격을 바탕으로 수익성이 우수한 제품으로 평가받아 왔다. 그러나 지난해 체결한 연간 공급계약이 올해 HBM 가격에 영향을 미치는 동안 범용 D램은 급등한 시황을 상대적으로 빠르게 반영했다. 가격 상승 속도의 차이가 일부 서버용 D램의 수익성을 HBM보다 높이는 결과로 이어진 것이다. 낸드 역시 AI 데이터센터를 중심으로 고수익 제품의 수요가 확대되고 있다. 대규모언어모델(LLM)의 학습뿐 아니라 AI 추론과 실시간 데이터 처리에 필요한 기업용 SSD 구매가 늘면서 가격 상승을 이끌고 있다. 트렌드포스는 올해 기업용 SSD의 비트 수요가 전년 대비 80% 이상 증가할 것으로 예상했다. 4분기 낸드 전체 계약가격은 전분기 대비 15~20%, 기업용 SSD는 23~28% 상승할 것으로 전망했다. 다만 스마트폰과 소비자용 저장장치 수요는 상대적으로 부진해 제품별 가격 상승 폭에는 차이가 나타나고 있다. 삼성전자 HBM4E [사진=삼성전자] ◆내년 HBM 가격 121% 급등 전망…고수익 이어지나범용 메모리의 수익성 상승은 내년 HBM 가격에도 영향을 미칠 전망이다. 생산업체 입장에서는 같은 웨이퍼를 투입했을 때 범용 D램의 수익성이 더 높아진 만큼 HBM을 공급할 때도 그에 상응하는 가격을 확보해야 할 필요성이 커졌기 때문이다. 트렌드포스는 지난달 29일 발표한 보고서에서 내년 HBM 평균판매가격(ASP)이 올해보다 121% 상승할 것으로 내다봤다. 기존 제품의 계약가격 인상뿐 아니라 고가 제품인 HBM4의 공급 비중 확대와 내년 하반기 HBM4E 양산 증가 등을 반영한 전망이다. 이는 동일한 규격의 HBM 가격이 일률적으로 두 배 이상 오른다는 의미는 아니다. 다만 차세대 제품 전환과 공급 부족이 맞물리면서 HBM 시장 전체의 가격 수준이 크게 높아질 수 있다는 분석이다. 실제 메모리 업체들도 내년 HBM 가격 인상을 예고하고 있다. 산제이 메로트라 마이크론 최고경영자(CEO)는 지난달 30일 실적발표 콘퍼런스콜에서 2027년 HBM 공급물량의 상당 부분이 이미 판매계약을 통해 확보됐으며, 계약가격도 2026년보다 훨씬 높다고 밝혔다. 그는 이러한 가격 상승이 HBM과 비HBM 메모리 간 수익성 격차를 줄이는 데 기여할 것이라고 설명했다. 반도체업계 관계자는 "HBM과 범용 D램은 생산능력을 공유하는 만큼 어느 한쪽의 생산을 늘리면 다른 쪽의 공급이 제한될 수밖에 없는 구조"라며 "HBM은 적층 공정과 수율 확보에도 시간이 필요해 단기간에 공급을 확대하기 어렵다"고 설명했다. 이어 "올해는 범용 D램과 낸드의 가격 급등이 수익성을 끌어올렸다면 내년에는 HBM 가격 인상 효과까지 더해질 가능성이 있다"며 "다만 범용 메모리 가격 상승세가 둔화하고 있고 HBM4의 생산원가와 수율도 변수인 만큼 높은 수익성을 얼마나 유지하느냐가 관건"이라고 말했다. syu@newspim.com 2026-10-08 10:46
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히든스테이지 대상에 '심각한 개구리' 수상 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 제4회 싱어송라이터 경연 대회 '히든스테이지'가 다수의 실력 있는 싱어송라이터를 발굴하며 막을 내렸다. 7일 서울 동대문구에 위치한 KOCCA콘텐츠문화광장 내 스테이지66에서는 제4회 '히든 스테이지'가 개최됐다. 이번 결선에는 김은찬밴드, 박희수, 신직선, 심각한개구리, 오아(OHAH), 윤준, 윤태경, 채수빈, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z)까지 총 10팀이 이름을 올렸다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 유근석 뉴스핌대표가 7일 오후 서울 동대문구 KOCCA콘텐츠문화광장 스테이지66에서 열린 제4회 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지(HIDDEN STAGE)'에서 결선에서 최우수상을 수상한 참가번호 8번 심각한개구리와 기념촬영을 하고 있다. '히든스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최, 주관하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 2026.10.07 khwphoto@newspim.com 결선 무대에서 참가자 심각한 개구리는 '불을 밝혀라'를 선곡했다. 해당 곡은 비참한 세상 속에서도 서로를 일으켜주며 다시 살아가는 사람들의 노래로, 우리 마음속에 꺼져가는 불을 다시 밝히자는 내용이 담겼다. 무대에 오른 심각한 개구리는 안정적인 중저음을 자랑하며 경쾌한 분위기의 곡을 활기차게 이끌었다. 심사위원을 맡은 배순탁 대중음악평론가는 심각한 개구리의 무대에 대해 "제일 마음에 들었던 점은, 곡 주제의 독창성"이라고 밝혔다. 이어 "대혐오의 시대에 대해 희망을 놓지 말자, 선의가 흐르고 있다는 걸 노래했다는 게 가장 마음에 들었다. 인상 깊게 잘 들었다"고 호평했다. 정민재 심사위원은 "영상 심사 때부터 인상 깊게 들었다. 초반에는 긴장했던 것 같다. 후반으로 갈수록 잘 풀려서 자신만의 페이스로 잘 꾸민 것 같다. 음악적으로 매력적이라고 느꼈고, 본인의 메시지와 소리를 잘 가지고 있는 싱어송라이터라고 생각한다"고 덧붙였다. 예선부터 본선, 그리고 결선 무대까지 모두 끝낸 후 만난 심각한 개구리는 후련한 표정을 지으며 대상 소감을 전했다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 7일 오후 서울 동대문구 KOCCA콘텐츠문화광장 스테이지66에서 열린 제4회 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지(HIDDEN STAGE)'에서 결선에서 참가번호 8번 심각한개구리가 경연을 펼치고 있다. '히든스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최·주관하고, 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 2026.10.07 khwphoto@newspim.com "일단 오디션이 끝나서 너무 후련합니다. 예선과 본선, 결선까지 세 차례나 진행이 됐기 때문에 긴장감이 유지되는 경연대회였어요. 일단 후련하다는 마음이 가장 크고, 대상을 받아서 너무 행복해요. 하하." 심각한 개구리는 결선 무대에서 다소 긴장한 모습을 보였지만, 심사위원의 호평을 받으며 대상과 상금 500만원을 품에 안았다. "수상은 사실 어느 정도 예상은 했어요(웃음). 심사위원들께서 너무 좋은 평가를 해주셨거든요. 그래서 기대를 해봐도 되겠다 싶더라고요. 또 이번 노래가 '히든 스테이지'의 취지에 맞는 음악이라고 생각했어요. 평소에는 마냥 긍정적인 음악을 만들었는데, 이 노래는 세상에 대한 불만을 포함한 노래였거든요. 그래서 이 곡으로 결선에 나가면 결과가 좋지 않을까 생각했는데, 대상을 받아서 너무 행복해요." 활동명 '심각한 개구리'에는 '심각한'이라는 말이 붙지만, '고민 끝에 행복을 노래하는 싱어송라이터'라는 의미가 있다. 그동안 행복하고 긍정적인 노래만 해온 심각한 개구리는 처음으로 세상에 대한 불만을 노래했다. "사실 밝은 음악만 했던 이유가, 부정적인 이야기를 하면 결과가 좋지 않을 거라는 생각 때문이었어요. 그런데 이번에 '불을 밝혀라'로 결선 무대에 나왔고, 심사위원들의 평가를 들으니까 속 깊은 어려운 이야기에도 진심을 담았을 때 결과가 좋을 수 있다는 걸 깨달았습니다. 앞으로 이런 어렵고 어두운 이야기도 용기 있게 펼칠 수 있을 것 같습니다." [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 7일 오후 서울 동대문구 KOCCA콘텐츠문화광장 스테이지66에서 열린 제4회 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지(HIDDEN STAGE)'에서 결선에서 참가번호 8번 심각한개구리가 경연을 펼치고 있다. '히든스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최·주관하고, 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 2026.10.07 khwphoto@newspim.com 심각한 개구리는 싱어송라이터로 활동한지 10년이 됐다. 올해로 10년차에 접어든 그는, 이번 수상의 기쁨을 가족에게 돌리고 싶다며 환한 웃음을 지었다. "어머니는 가수로 활동을 하셨고, 아버지는 시인이세요. 그동안 오디션에 나가서 1등을 못했었거든요. 올해 목표가 1등이었는데, 이번 수상 소식을 부모님에게 먼저 전하고 싶어요. 저도 언론매체 뉴스핌에서 진행한 오디션에서 1등을 했다고 당당하게 전하고 싶어요. 부모님이 그동안 제 곡을 듣고 나서 부족한 점을 말해주셨는데, '불을 밝혀라'를 듣고 나서는 저만의 개성이 생긴 것 같다는 말을 해주셨거든요. 그래서 더 확신을 갖고 결선 곡으로 정했는데, 결과까지 완벽한 것 같아요." 제4회 '히든 스테이지' 대상이 주인공이 된 심각한 개구리는 앞으로의 음악 활동 계획에 대해 "상금을 단독 공연을 하는데 쓰고 싶다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 김규빈 기자 = 참가자 심각한 개구리가 7일 오후 서울 동대문구 KOCCA콘텐츠문화광장 스테이지66에서 열린 제4회 뉴스핌 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지' 결선에서 무대를 펼치고 있다. '히든스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최·주관하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 2026.10.07 "결선 때 부른 '불을 밝혀라'가 포함된 미니앨범이 10월 14일에 나와요. 앨범명이 '추락한 개구리'인데, 꿈과 희망을 갖고 세상을 비행했던 개구리가 세상의 풍파를 맞고 추락한 내용을 담았어요. 세상의 아픔과 외로움을 노래하려고 해요. 기존에 들었던 음악과 달리 진지하고 조용하고, 어쩌면 심각한 앨범인데 많이 들어주셨으면 좋겠어요. 그리고 이번에 받은 상금으로 단독 공연을 해보려고 해요. 공연을 할지 말지 고민했는데, 이렇게 된 거, 한 번 추진해 보겠습니다!" 제4회 '히든 스테이지' 심사는 배순탁, 김도헌, 정민재 대중음악평론가가 맡았다. 심사는 음악적 완성도와 가사 표현력 및 메시지, 가창력과 무대 표현력을 중점으로 진행됐다. 그 결과, 문화체육관광부 장관상인 대상(500만원)은 심각한 개구리가 수상했다. 이어 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만원)은 윤태경, 우수상(200만원)은 김은찬 밴드, 루키상(200만원)은 신직선에게 돌아갔다. alice09@newspim.com 2026-10-07 17:15

[주요포토]

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종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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