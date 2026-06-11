김산 무안군수 "교통·행정 인프라 갖춘 무안, 통합 주청사 최적지"

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민·관 합동 대책 11일 공식 출범, 본격 활동 개시

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 주청사 입지가 결정되지 않은 가운데 무안군이 행정 인프라와 편리한 교통망을 앞세워 주청사 유치 총력전에 나섰다.

무안군은 11일 오는 7월 1일 출범 예정인 전남광주통합특별시 주청사를 무안으로 확정해야 한다며 민·관 공동 대응에 착수했다고 밝혔다.

군은 이날 군청 회의실에서 '전남광주통합특별시 주청사 무안 확정 민·관 합동 대책위원회' 출범식을 열고 본격 활동에 들어갔다. 출범식에는 군민 200여 명이 참석해 주청사 무안 유치 필요성에 공감하고 성명서를 채택했다.

민관합동대책위 출범식. [사진=무안군] 2026.06.11 ej7648@newspim.com

성명서에는 주청사 무안 확정과 함께 무안·순천·광주 3개 청사 균형 운영 방식 반대, 전남도청 광역 행정 기능 축소 방지, 도청 소속 공무원 인사·처우 보장 등의 내용이 포함됐다.

무안군은 통합 취지가 국가균형발전에 있음에도 대도시 중심 구조가 고착될 경우 전남 지역 소외와 공동화가 심화될 수 있다고 주장했다. 이어 도청·경찰청·교육청이 집적된 행정 인프라와 교통망을 갖춘 무안이 통합특별시 행정 중심지로 적합하다고 강조했다.

대책위원회는 김산 군수와 박문재 군 번영회장이 공동위원장을 맡았으며 정책 제안, 대정부 건의, 여론 확산 활동 등을 추진할 계획이다.

김산 군수는 "전남과 광주가 수도권 쏠림을 막고 국가균형발전을 위해 통합된 만큼 대도시 중심의 또 다른 쏠림 현상이 발생해서는 안 된다"며 "무안은 사통팔달의 교통망과 완성형 행정 인프라를 모두 갖추고 있어 주청사 입지로 가장 적합한 곳"이라고 밝혔다.

이어 "주청사 무안 확정을 위해 행정 역량을 집중하고 군민과 함께 대응을 이어가겠다"고 강조했다.

ej7648@newspim.com