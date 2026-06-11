'야구여왕2', 더 강해진 블랙퀸즈 귀환…7월 9일 첫 방송

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 채널A '야구여왕2'가 2차 티저를 공개하며 더욱 강력해진 블랙퀸즈의 귀환을 알렸다.

채널A 프랜차이즈 스포츠 예능 '야구여왕2'가 국내 50번째 여자 야구단 블랙퀸즈의 컴백을 알리는 두 번째 티저를 선보였다. 지난해 11월 론칭한 '야구여왕'은 각 종목의 스포츠 레전드 선수들이 뭉친 블랙퀸즈의 눈부신 성장기를 보여주며 여자 야구 신드롬을 불러일으킨 스포츠 버라이어티다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 야구여왕 티저 이미지. [사진=채널A] 2026.06.11 moonddo00@newspim.com

시즌1을 통해 투수 장수영-타자 송아-'온타니' 김온아 등 여자 야구계를 들썩이게 만든 새로운 에이스를 대거 발굴하며 팬덤 '까망이'들의 전폭적인 지지를 받았다. 더불어 추신수 감독, 이대형·윤석민 코치의 섬세한 지도하에 각 종목의 레전드들이 '원팀'으로 거듭나는 과정이 뭉클한 감동을 안기며 야구팬들의 '킬링 콘텐츠'로 자리매김했다.

새로운 시즌으로 돌아오는 '야구여왕2'는 7월 9일 밤 10시 첫 방송을 확정하며 더욱 강력해진 모습을 보여줄 예정이다. 10일 공개된 '야구여왕2'의 두 번째 티저에는 한층 뜨겁게 달아오른 선수들의 투지가 담겨 있어 눈길을 모은다. 티저에서 휴식기를 맞아 본업으로 돌아간 선수들은 "야구가 그립고, 빨리 운동장을 다시 뛰고 싶다"고 입을 모으고, 마침내 그라운드에 컴백하자 업그레이드된 역량을 발산해 감탄을 자아낸다.

먼저 '믿음의 타자' 테니스 출신 송아는 비시즌 기간 투수 훈련에 집중한 결과, 무려 '선발 투수'로 마운드에 올라 자신감 넘치게 삼진을 잡아낸다. 한층 안정된 제구에 캐스터 이광용조차 "공 진짜 좋아졌습니다!"라며 놀라워할 정도다. 소프트볼 출신 올라운더 아야카 역시 비시즌 동안 투수 훈련에 매진하는 모습과 함께, 본 경기에서 침착하게 헛스윙 삼진을 잡아내 이대형·윤석민 코치의 함박웃음과 박수갈채가 쏟아진다.

수비에서도 긍정적인 변화가 눈에 띈다. "더 강해진 모습을 보여드리겠다"라고 밝힌 '유도 레전드' 3루수 김성연은 3루 핫코너에서 빠르게 타구를 처리한 뒤 1루까지 '빨랫줄 송구'에 성공해 짜릿한 전율을 안긴다. 핸드볼 출신 박하얀은 이번 시즌 1루수에서 우익수로 포지션을 이동, 외야에서도 다이빙 캐치로 공을 잡아내는 허슬 플레이를 선보인다. 박하얀의 '신들린 수비'에 추신수 감독은 "우와!"라는 감탄사를 연발하며 환호하고, 해설진들 또한 "블랙퀸즈 수비가 이렇게 달라졌습니다!"라고 '샤라웃'을 보낸다.

이와 함께 조정 출신 이수연은 "이번 시즌에는 타격왕이 되겠다"는 포부를 드러낸 뒤, 파워 장타와 특유의 깔끔한 주루 플레이를 선보여 '3타점 3루타'에 성공한다. 마지막으로 블랙퀸즈의 주장이자 '핸드볼 레전드' 김온아는 "이번 시즌에는 전 경기 승리하겠다"는 당찬 각오를 전하고, 직후 블랙퀸즈 선수 중 누군가가 시원한 홈런을 터뜨려 명불허전의 '클래스'를 입증한다.

다시 '원팀'으로 뭉친 블랙퀸즈의 새로운 야구 여정은 7월 9일 밤 10시 첫 방송되는 채널A '야구여왕2'에서 만날 수 있다.

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