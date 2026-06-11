여고생 피습 현장서 돕다가 다친 고교생, '용감한 시민 표창' 수여

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 광산구 여고생 살인 사건 현장에서 피해자를 돕다가 중상을 입은 고등학생 고모군에게 '용감한 시민 표창'이 수여됐다.

광주경찰청은 전날 비아고등학교에서 표창 수여식을 개최했다고 11일 밝혔다.

광주경찰청 전경 [사진=뉴스핌 DB]

고군은 지난달 5일 월계동 거리에서 이채원(17)양의 비명 소리를 듣고 사건 현장으로 달려가 도우려다 흉기에 찔려 중상을 입었다.

경찰은 "사건 당시 여고생을 구하려다가 자신도 피해를 입는 등 숭고한 시민 정신으로 공동체 안전에 기여했다"고 표창 이유를 설명했다.

앞으로도 각종 재난·안전사고 및 범죄 현장에서 타인의 생명 보호와 안전에 기여한 시민을 발굴해 포상할 방침이다.

광산구는 고군에 대해 보건복지부에 의사상자 지정을 신청한 상태다. 심의 결과는 2∼3개월 뒤에 나올 것으로 예상된다.

의사상자는 자신의 직무와 상관없이 위험에 처한 타인의 생명·신체·재산을 구하기 위해 위험을 무릅쓰고 구조 행위를 한 사람으로 국가의 예우와 지원을 받는다.

한편 해당 사건 피고인 장윤기(23)씨의 첫 공판은 오는 22일 열린다. 장씨는 이양을 상대로 성폭행을 시도하려다 실패하자 흉기로 살해한 혐의로 기소됐다.

bless4ya@newspim.com