경기교육정보기록원 "디지털 행정 혁신 이끌 전산 전문가 양성"

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11일부터 8월까지 본청·직속기관·교육지원청 전산직 공무원 대상 운영

생성형 AI 활용·클라우드 아키텍처·제로 트러스트 보안 등 실무 중심 구성

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육정보기록원이 급변하는 디지털 환경에 발맞춰 경기교육의 디지털 플랫폼 혁신을 이끌 전산 전문가 양성에 나선다.

학습자의 직무 연관성과 수준을 고려하여 기본 과정과 전문 과정으로 구분해 운영한다. [사진= 경기도교육청]

교육정보기록원은 본청과 직속기관 교육지원청에 근무하는 전산직 공무원들을 대상으로 '전산직 공무원 역량 강화 교육'을 본격 운영한다고 11일 밝혔다.

오늘부터 오는 8월까지 장기 과정으로 운영되는 이번 교육은 '인공지능(AI)·데이터 중심의 경기교육 디지털플랫폼 운영 정책'에 발맞춰 전산직 공무원들의 실무 역량을 체계적으로 업그레이드하기 위해 마련됐다.

교육 과정은 참가자들의 직무 연관성과 전문성을 고려해 '기본 과정'과 '전문 과정'으로 나누어 꼼꼼하게 진행된다.

우체국이나 일반 행정 업무에 바로 적용할 수 있는 기본 과정에서는 생성형 인공지능(AI)을 활용한 문서 작성과 업무 자동화 교육이 이뤄진다. 이어 전문 과정에서는 ▲AI 코워커 설계 및 자동화 구조 설계 ▲클라우드 기반 아키텍처 ▲제로 트러스트 기반 정보보안 실무 등 최신 디지털 핵심 기술을 깊이 있게 다룬다.

특히 교육생들은 생성형 AI 도구를 활용해 코드를 자동으로 생성하고 문서를 요약하는 실습은 물론 실제 환경과 유사한 '디지털 트윈' 기반의 환경에서 클라우드 장애 대응과 보안 위협 분석을 직접 수행하며 실전 감각을 키우게 된다.

아울러 보안 교육 섹션에서는 '절대 신뢰하지 말고 항상 검증하라'는 차세대 보안 패러다임인 '제로 트러스트' 개념을 인프라에 직접 적용해 보는 등 클라우드 서비스 환경에서도 안정적으로 시스템을 방어하고 운영할 수 있는 역량을 강화할 방침이다.

정수호 경기도교육정보기록원장은 "이번 교육을 통해 전산직 공무원들이 단순한 시스템 유지보수 관리자를 넘어 AI와 디지털 전환 시대를 주도하는 전략적 인재로 성장하길 바란다"라며 "도교육청 정보시스템의 안정성을 높이고 보안을 획기적으로 강화해 궁극적으로 도민들이 체감하는 디지털 행정 서비스의 품질을 높이겠다"고 말했다.

beignn@newspim.com