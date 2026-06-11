안산시, e스포츠산업 아카데미 교육생 모집

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

청소년과 청년 대상으로 e스포츠 산업 현장을 경험하고 진로 설계

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 청소년과 청년을 대상으로 e스포츠 산업 현장을 경험하고 진로를 설계할 수 있는 '2026 안산 e스포츠산업 아카데미' 교육생을 모집한다고 11일 밝혔다.

시에 따르면 이번 아카데미는 e스포츠 산업의 최신 트렌드를 반영한 실무 중심 교육과정으로 운영된다. 교육생들은 e스포츠 구단과 경기장 등 산업 현장을 직접 방문하고 현업 전문가와의 교류를 통해 진로 탐색과 직무 이해의 기회를 얻게 된다.

'2026 안산e스포츠 산업 아카데미' 디지털 홍보자료. [사진=안산시]

주요 프로그램으로는 농심 레드포스와 BNK 피어엑스 구단 사옥 방문 한국e스포츠협회 및 상암 SOOP 콜로세움 e스포츠 경기장 견학 등이 마련돼 있다. 또한 현장 관계자들과의 만남을 통해 e스포츠 산업의 다양한 직무와 진출 경로를 살펴볼 수 있다.

교육생들은 대회 기획서 작성 자체 e스포츠 대회 운영 등 직무별 실습을 수행하며 실질적인 포트폴리오를 구축하게 된다. 아울러 구단·종목사·대행사 관계자가 참여하는 'JOB 토크쇼'를 통해 업계 진출에 필요한 정보와 경험을 공유받을 예정이다.

교육은 7월 4일부터 8월 29일까지 총 12회 과정으로 운영되며 온라인과 오프라인 교육을 병행한다. 모집 대상은 16세부터 39세 이하 청소년·청년 또는 고등학교 재학생으로 총 40명을 선발한다.

시는 전액 시비로 추진되는 사업인 만큼 전체 선발 인원의 75%를 안산시 거주자 또는 관내 학교 재학생으로 우선 선발할 계획이다.

신청은 오는 25일까지 온라인(구글폼)을 통해 가능하며 자세한 내용은 모집 포스터 내 QR코드를 통해 확인할 수 있다. 우수 수료자 3명에게는 안산시장 상장이 수여된다.

이민근 안산시장은 "e스포츠는 청년들의 창의성과 도전 정신 첨단 기술이 결합된 미래 성장산업"이라며 "안산의 청소년과 청년들이 이번 아카데미를 통해 전문 역량을 키우고 e스포츠 산업을 이끌어 갈 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com