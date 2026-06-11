완주군의회, 이원택 도지사 당선인 '완주·전주 통합 중단' 약속 환영

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도민·군민 대상 공적 약속 존중과 일관된 도정 운영 기대

통합 갈등 종식 계기 마련과 완주 미래 성장동력 확보 강조

[완주=뉴스핌】이백수 기자 = 완주군의회가 이원택 전북도지사 당선인의 완주·전주 통합 추진 중단 약속을 환영하며 지역 화합과 완주 발전에 힘을 모아야 한다고 강조했다.

완주군의회는 11일 입장문을 통해 지난 9일 완주군을 방문한 이원택 도지사 당선인이 임기 동안 완주·전주 통합을 추진하지 않겠다고 밝힌 데 대해 환영의 뜻을 나타냈다.

완주군의회가 이원택 도지사 당선인의 통합 추진 중단 약속을 환영했다.[사진=완주군의회]2026.06.11 lbs0964@newspim.com

유의식 의장은 "이번 발언은 단순한 정책 방향 제시를 넘어 완주군민과 전북도민 앞에서 한 공적인 약속이라는 점에서 의미가 크다"며 "향후 도정 운영 과정에서도 일관되게 존중되고 유지돼야 한다"고 밝혔다.

이어 "완주·전주 통합 문제는 그동안 지역사회에 갈등과 혼란을 초래하며 주민 간 의견 대립은 물론 지역 역량과 행정력 소모를 불러왔다"며 "공동체 화합과 지역발전에도 적지 않은 부담으로 작용했다"고 평가했다.

완주군의회는 통합 문제와 관련해 주민 뜻이 최우선돼야 한다는 원칙을 유지해 왔다며 지역의 미래는 주민 스스로 결정해야 하고, 주민 공감과 동의 없는 정책 추진은 바람직하지 않다는 입장을 재확인했다.

또 "도정에 대한 신뢰는 도민과의 약속을 지키는 데서 시작된다"며 "이번 약속이 지역사회의 화합과 상생을 이끄는 출발점이 되길 기대한다"고 밝혔다.

특히 이번 약속이 완주·전주 통합을 둘러싼 찬반 갈등을 마무리하는 계기가 돼야 한다고 강조했다.

유 의장은 "통합 문제를 바라보는 입장에는 차이가 있었지만 완주를 사랑하고 지역발전을 바라는 마음은 모두 같았다"며 "이제는 소모적인 논쟁과 대립을 넘어 군민의 역량과 지혜를 모아 완주의 미래를 준비해야 할 시점"이라고 말했다.

lbs0964@newspim.com