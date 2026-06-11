익산시, 함열 도시재생 자립 기반 구축 본격화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

주민 주도 운영체계 정착을 위한 역량 강화 확대

협동조합 설립·거점시설 운영 준비 단계별 추진

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 함열 도시재생사업의 지속가능성을 높이기 위해 주민 중심의 운영 역량 강화에 나섰다.

익산시는 함열 도시재생사업 성과를 지역사회가 이어갈 수 있도록 '2026년 주민역량강화 사업'을 본격 추진한다고 11일 밝혔다.

익산시가 함열 도시재생울 주민 주도로 기반을 다지고 있다[사진=익산시] 2026.06.11 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 익산시와 ㈜함께하는공간연구소가 공동 추진하며, 오는 2027년 3월까지 도시재생대학 운영과 마을관리단 활동, 거점시설 운영 준비 등을 중심으로 진행된다.

도시재생대학은 5기부터 7기까지 단계별 과정으로 운영된다. 5기에서는 마을관리사회적협동조합 설립을 위한 교육과 상담을 지원하고, 6기에서는 주민들로 구성된 마을관리단이 정원 조성 등 생활밀착형 활동을 수행하며 마을 관리 역량을 키운다.

7기에서는 지역 활성화를 위한 사업 아이템 발굴과 사업계획 수립을 지원하고, 순환경제활력센터 등 도시재생 거점시설의 활용 및 운영 방안도 마련할 계획이다.

시는 지난 9일 익산시도시재생지원센터에서 착수보고회를 열고 사업 추진 방향과 세부 계획을 공유했다.

현재 함열 도시재생사업의 핵심 거점시설인 청년그린창업플랫폼과 순환경제활력센터 조성사업도 추진 중이다. 청년그린창업플랫폼은 2027년 4월, 순환경제활력센터는 같은 해 7월 준공을 목표로 하고 있다.

익산시는 이번 사업을 통해 순환경제활력센터 운영에 참여할 주민 주체를 육성하고 도시재생 성과가 지역 내에서 지속될 수 있는 기반을 마련할 방침이다.

lbs0964@newspim.com