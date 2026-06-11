안광률 경기도의원, 민주당 대표의원 출마 선언

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11일 도의회 기자회견… "자만하지 않고 도민 체감하는 민생 중심 의정" 강조

내부 갈등 성찰 및 포용 방침 천명…"국힘과도 의회 본연 기능 유지하며 협치"

6대 핵심 공약 제시…지방의회법 제정·AI 스마트 의정·1인 1보좌관제 조기 완성 등

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도의회 안광률 의원이 경기도의회 더불어민주당 차기 대표의원 출마를 공식 선언하며 '소통 중심의 강력한 원팀' 구축을 예고했다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도의회 안광률 의원이 더불어민주당 차기 대표의원 출마를 공식 선언 했다. 2026.06.11 beignn@newspim.com

안 의원은 11일 경기도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "추미애 경기도정부와의 긴밀한 당정 협치를 바탕으로 강력한 더불어민주당 원팀을 만들겠다"라며 출사표를 던졌다.

이날 회견에서 안 의원은 최근 당내에서 불거진 마찰과 11대 전반기 원내대표단 체제에서의 갈등에 대해 직접 성찰의 목소리를 냈다.

안 의원은 "지금은 갈등이 아닌 포용이 먼저 필요한 때"라고 진단하며 "지방선거 등을 거치며 민주당이 절대다수 의석을 차지하게 되었지만 결코 자만하지 않겠다. 소통을 중심으로 하나의 목소리를 내며 단단하게 나아가겠다"고 강조했다.

이어 의회 다수당으로서의 책임감을 언급하며 소수당인 국민의힘과의 관계 설정에 대해서도 입장을 밝혔다. 안 의원은 "의회 본연의 견제와 감시 기능을 철저히 유지하는 동시에, 국민의힘과의 상생·협치도 상세히 조율해 나갈 것"이라며 원내대표단과 함께 상시적인 소통 창구를 가동하겠다고 약속했다.

안 의원은 강력한 민주당 도의회 교섭단체를 만들기 위한 '6대 핵심 공약'도 발표했다.

주요 공약으로는 ▲자치분권의 완성을 위한 '지방의회법' 제정 총력 ▲의원 의정활동 전폭 지원 및 AI 스마트 의정 시대 선도 ▲소통과 협치를 통한 원팀 민주당 구축 ▲도-도의회 간 당정협치 시스템 제도화 ▲'1인 1보좌관제' 조기 완성 및 의원 전담 정책 드림팀 가동 ▲도민이 체감하는 민생중심 특별위원회 총동원 등을 제시했다.

마지막으로 안 의원은 "도민의 삶을 바꾸는 민생 중심의 도의회를 만들기 위해서는 교섭단체의 리더십이 공고해야 한다"라며 "의원 한 분 한 분의 의정활동을 뒷받침하는 든든한 버팀목이 되겠다"고 지지를 호소했다.

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