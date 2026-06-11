충북에 남은 마지막 소리, 연극 '마지막 소원' 무대 오른다

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상여·회다지소리 담아낸 지역 문화유산 창작극… 6월 제천서 개막



[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 지역의 전통 상여·회다지소리를 소재로 한 창작 연극 '마지막 소원'이 제천과 단양, 충주를 순회하며 관객들과 만난다.

연극 '마지막 소원'(작가 박주리·연출 채민석)은 2026년 문화체육관광부 지역대표 예술단체 지원사업 선정작으로 지역의 소중한 문화유산을 무대예술로 재해석한 작품이다.

연극 마지막 소원 포스터.[사진=제천시] 2026.06.11 choys2299@newspim.com

작품은 첫사랑의 추억을 간직한 채 자신의 마지막을 담담히 준비하며 꽃가마를 타고 저승길에 오르고 싶어 하는 최남희와 그의 병세를 둘러싼 가족들의 갈등을 통해 사랑과 화해, 삶과 죽음의 의미를 그려낸다.

'마지막 소원'은 충북 지역에 전승돼 온 상여·회다지소리를 바탕으로 제작됐다.

제작진은 지난 2022년 11월 소리 보유자인 이상철 어르신과 제천시 봉양읍 제비랑마을 주민들을 만나며 본격적인 연구와 개발에 착수했으며, 지역 문화원형을 공연예술 콘텐츠로 발전시켰다.

지난 2024년 초연 당시 높은 관람 만족도와 재공연 요청을 이끌어낸 이 작품은 공연계에서도 호평을 받았다.

공연칼럼니스트 이주영은 "삶과 죽음에 대한 성찰적 문답이자 문화원형의 문화콘텐츠화 모범 사례"라고 평가했으며, 평론가 성무량은 "삶에 밀착한 소재와 창작 과정을 지역민과 함께 시도한 작품"이라고 평했다.

올해는 문화체육관광부 지역대표 예술단체 지원사업에 선정되면서 작품의 완성도를 한층 높였다.

채민석 연출가는 "레퍼토리 공연으로 발전시키기 위해 출연진 보강과 주제곡 추가 창작, 배우 앙상블 강화, 신진 배우 액팅 코치, 무대 디자인 개선 등에 힘썼다"고 말했다.

공연은 오는 19~20일 제천시문화회관을 시작으로 7월 10~11일 단양문화예술회관, 7월 17~18일 충주시문화회관에서 이어진다.

시 관계자는 "이번 지역대표 예술단체 지원사업을 통해 지역 공연예술의 창작·제작 기반이 더욱 강화되고 지역 문화예술의 경쟁력을 높이는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 예술단체와의 협력을 통해 우수한 문화콘텐츠 발굴과 육성에 힘쓰겠다"고 말했다.

choys2299@newspim.com