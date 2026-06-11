엔하이픈 정원·성훈, 데뷔 첫 시구·시타…LG트윈스 홈경기 출격

AI 핵심 요약beta
- 엔하이픈 정원·성훈이 14일 잠실서 LG 경기 시구·시타를 한다
- 두 사람은 승리를 기원하며 선수들 무사·명경기를 바라다고 밝혔다
- 엔하이픈은 월드투어 ‘블러드 사가’로 내년 3월까지 전 세계 33회 공연을 연다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 엔하이픈 정원과 성훈이 데뷔 후 처음으로 프로야구 시구·시타에 나선다.
11일 하이브 뮤직그룹 레이블 빌리프랩에 따르면 정원과 성훈이 오는 14일 오후 5시 서울 송파구 잠실야구장에서 열리는 LG트윈스의 주말 홈 경기에 참여한다. 정원은 시타자로, 성훈은 시구자로 초청받아 LG트윈스에 승리의 기운을 불어넣을 예정이다.
두 사람은 소속사를 통해 "평소 열심히 뛰는 선수분들과 열정적인 응원을 보여주는 야구 팬분들의 에너지가 인상깊었다. 좋은 기회를 통해 뜨거운 열정 속에서 시구와 시타를 하게 돼 영광이다."라며 "승리를 기원하는 마음을 담아 임할테니 선수 분들이 다치지 않고 좋은 경기를 펼치기 바란다"라고 전했다.
정원과 성훈이 속한 엔하이픈은 지난 5월 서울 송파구 KSPO돔에서 월드투어 '엔하이픈 월드 투어 '블러드 사가'(ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA)'의 서막을 화려하게 열었다. 공연은 오는 7~8월 남미와 북미를 거쳐 10월 마카오, 12월부터 내년 2월까지 일본 4대 돔 투어로 이어진다. 내년 3월까지 아시아 및 유럽 등 전 세계 21개 도시를 순회하는 총 33회 규모의 투어가 치러진다.
moonddo00@newspim.com