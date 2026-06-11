고창 동네점빵, 농어촌 생활복지 모델 '정착'…주민 호응 확산

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두 달간 180여 개 마을 순회·1900만원 매출 성과

식품 접근성 개선·일자리 창출 아우르는 복지 플랫폼 역할

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 운영 중인 이동형 마트 '고창동네점빵'이 농어촌 지역 주민들의 생활 불편을 해소하며 생활밀착형 복지서비스로 자리 잡고 있다.

고창군은 지난 4월 6일 첫 운영을 시작한 고창동네점빵이 2개월여 동안 180여 개 마을을 방문해 1900여만 원의 매출을 기록하는 등 주민들로부터 큰 호응을 얻고 있다고 11일 밝혔다.

고창 동네점빵[사진=고창군]2026.06.11 gojongwin@newspim.com

고창동네점빵은 생필품과 신선식품 구매가 어려운 농어촌 지역을 직접 찾아가는 이동형 판매 서비스다. 읍내 상설매장을 중심으로 이동형 트럭 2대를 운영하며 화장지와 주방세제, 과자 등 생필품은 물론 계란·두부·콩나물 등 신선·냉동식품을 판매하고 있다.

고창군은 전체 인구 5만여 명 가운데 65세 이상 고령인구가 41.4%(2만774명)를 차지하는 초고령 농어촌 지역이다. 읍내를 제외한 상당수 지역은 편의점이나 슈퍼마켓이 부족해 주민들의 식품 접근성이 낮다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.

실제 성내면의 한 주민은 "버스를 타고 장을 보러 가려면 시간 맞추기도 어렵고 무거운 짐을 들고 오기 힘들었다"며 "집 앞에서 필요한 물건을 구매할 수 있어 매우 편리하다"고 말했다.

해당 마을의 경우 가장 가까운 편의점이 5㎞ 이상 떨어져 있고 버스 운행 횟수도 제한적이어서 고령층 주민들의 장보기 불편이 컸던 것으로 알려졌다.

고창군은 이러한 문제를 해결하기 위해 고창군노인복지관 등과 협력해 이동형 푸드트럭 사업을 추진했으며 전북지역에서는 처음으로 지역자활센터가 운영을 맡아 사업을 진행하고 있다.

이를 통해 취약계층의 안정적인 일자리 창출은 물론 지역사회 복지서비스를 연계하는 플랫폼 기능도 수행하고 있다는 평가를 받고 있다.

오수목 고창군 사회복지과장은 "고창동네점빵은 단순한 이동 판매를 넘어 주민들의 일상 가까이에서 실질적인 도움을 주는 생활복지 서비스"라며 "앞으로도 군민들이 체감할 수 있는 다양한 복지정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com