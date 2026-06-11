전남 인구감소지역 16개 시군 숙박 최대 7만 원 할인

AI 핵심 요약beta
- 전남도가 11일 인구감소 16개 시군 숙박요금 할인행사를 7월 31일까지 진행했다
- 7만 원 이상 1박 3만 원·2박 14만 원 이상 7만 원 등 예약 금액에 따라 차등 할인했다
- 쿠폰은 주요 온라인 여행사 31곳에서 선착순 발급하며 지역 관광 활성화와 생활인구 유입을 목표로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 인구감소지역 16개 시군 숙박요금을 최대 7만 원까지 할인하는 행사를 7월 31일까지 진행한다.
전남도는 문화체육관광부, 한국관광공사와 함께 '2026 대한민국 여름맞이 숙박세일페스타'를 추진한다고 11일 밝혔다.
지역 관광 활성화와 생활인구 유입 확대를 위해 마련됐다. 대상 지역은 강진·고흥·곡성·구례·담양·보성·신안·영광·영암·완도·장성·장흥·진도·함평·해남·화순 등 16개 시군이다. 호텔, 리조트, 콘도, 펜션 등 숙박시설 이용 시 할인 혜택이 적용된다.
할인 금액은 예약 조건에 따라 차등 적용된다. 1박 상품은 7만 원 이상 예약 시 3만 원, 7만 원 미만은 2만 원이 할인된다. 2박 상품은 14만 원 이상 예약하면 7만 원, 미만이면 5만 원을 지원받는다.
쿠폰은 여기어때, 놀(NOL), 11번가, G마켓, SSG닷컴, 카카오톡 예약하기, 마이리얼트립, 하나투어 등 31개 온라인 여행 채널에서 11일부터 매일 오전 10시 선착순 발급된다. 1인당 1매 사용 가능하다.
자세한 내용은 한국관광공사 공식 누리집에서 확인할 수 있다. 오미경 전남도 관광과장은 "여름 성수기 관광 수요를 지역으로 확산하고 여행 부담을 줄이기 위해 행사를 추진했다"며 "전남의 자연과 먹거리를 즐기는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
ej7648@newspim.com