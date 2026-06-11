토마토시스템, 의료데이터 통합 플랫폼 '노바' 미국 출시

CMS-HCC V28 모델 대응 지능형 케어 플랫폼

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 토마토시스템의 미국 현지법인 사이버엠디케어가 의료데이터 통합 플랫폼 '노바'를 공식 공개했다고 11일 밝혔다.

미국 메디케어 및 메디케어 어드밴티지 시장은 연간 5,000억달러 이상 규모로 추정된다. 최근 미국 메디케어·메디케이드 서비스 센터(CMS)가 'CMS-HCC V28' 모델을 도입하면서 시장 환경이 크게 변화하고 있다. 기존의 단순 진단 코드 중심 관리에서 벗어나 환자의 실제 질환 상태와 건강 위험도를 임상적으로 입증할 수 있는 객관적 데이터와 근거 자료를 체계적으로 관리해야 하는 구조로 전환된 것이다.

회사에 따르면 노바는 분산되어 있던 생체신호 데이터(RPM), 임상 설문, 통증 정보, 연례 건강 검진(AWV), HEDIS·HCC·RAF 데이터 등을 하나의 'Clinical Engine'으로 통합한 플랫폼이다.

플랫폼은 AWV 기반 생활습관·기능·전신증상을 분석하는 'Q FLOW', 통증 위치와 강도·변화 패턴을 3차원으로 분석하는 'P FLOW', 혈압·혈당·심박수·산소포화도 등 생체신호를 수집하는 'R FLOW' 등의 기능을 제공한다. 또한 30일 단위 증상 및 바이탈 패턴 분석, Clinical Score Engine 기반 위험도 자동 판단, HCC·RAF·HEDIS·AWV 통합 관리 기능도 포함된다.

토마토시스템 로고. [사진=토마토시스템]

노바의 특징은 환자의 통증 정보, 건강 설문 데이터, 원격 모니터링 데이터를 하나의 엔진으로 통합해 환자의 실제 건강 상태를 데이터 기반으로 분석하고 관리할 수 있도록 설계된 점이다.

미국 내 독립 의료 협회(IPA)와 메디케어 어드밴티지 보험사들은 환자 데이터의 파편화, HCC·RAF·HEDIS·AWV 관리의 복잡성, 의료진의 과도한 문서화 부담, 환자 상태 입증의 어려움 등의 문제를 안고 있었다. 노바는 P·Q·R 기반의 임상 데이터 구조화와 RPM 생체신호 및 30일 패턴 분석 기능을 하나의 엔진으로 통합해 환자의 임상 상태와 재무적 리스크를 동시에 관리할 수 있는 '임상·재정 통합 플랫폼'으로 활용될 수 있다.

사이버엠디케어 관계자는 "현재 미국 시장에는 다양한 솔루션이 존재하지만 P·Q·R 기반의 임상 데이터 구조화, RPM 생체신호 및 30일 패턴 분석 기능을 하나의 엔진으로 통합한 플랫폼은 노바가 독보적"이라며 "임상 데이터의 신뢰도와 구조화 수준, 활용성 측면에서 차별화된 경쟁력을 갖추고 있다"고 말했다.

사이버엠디케어는 노바 출시를 계기로 메디케어 어드밴티지 보험사, IPA, 대형 의료그룹, 가치기반 의료(Value-Based Care) 조직을 대상으로 영업 및 마케팅 활동을 전개할 계획이다. 회사는 노바를 중심으로 미국 메디케어 시장에서 근거 기반 의료 데이터 플랫폼의 새로운 표준을 제시하고, 미국 의료시장의 데이터 중심 전환을 선도해 나갈 방침이다.

nylee54@newspim.com