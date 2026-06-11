정관박물관, 20일 '창포향 가득한 날' 행사 …단오 세시풍속 체험

부채 나눔 풍습 응용한 체험 프로그램

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시립박물관 정관박물관이 단오의 의미를 되새기고 시민들에게 전통문화 체험 기회를 제공하기 위한 행사를 마련했다.

창포향 가득한 날 웹이미지[사진=부산시] 2026.06.11

정관박물관은 오는 20일 단오 세시풍속을 알리는 체험 행사 '창포향 가득한 날'을 개최한다고 11일 밝혔다.

행사에 참여하는 관람객은 단오의 유래와 풍속을 주제로 한 학습지를 풀며 관련 내용을 자연스럽게 익히는 프로그램에 참여한다. 어린이부터 성인까지 남녀노소 누구나 부담 없이 참여할 수 있도록 구성했다.

조선시대 임금이 무더위를 이기라는 뜻을 담아 신하들에게 부채를 하사하던 단오선 나눔 풍습을 응용해 학습지를 마친 관람객에게는 단오선과 향주머니를 나눠준다. 박물관 1층 로비에는 붓펜 등 꾸미기 도구를 비치해 참가자가 받은 단오선을 직접 꾸며보는 현장 체험 공간도 함께 운영한다.

별도 사전 예약 없이 당일 현장에서 선착순으로 누구나 참여할 수 있으며 참가비는 없다. 당일 박물관을 찾는 관람객 선착순 100팀이 대상이며 팀당 1세트의 체험 물품이 제공된다. 낮 12시부터 오후 1시까지는 현장 정비로 운영을 잠시 중단한다.

동진숙 정관박물관장은 "단오는 본격적인 무더위를 앞두고 부채를 나누며 건강한 여름나기를 기원하던 우리 고유의 큰 명절"이라며 "이번 '창포향 가득한 날' 행사를 통해 관람객들이 향주머니와 단오선을 통해 선조들의 생활문화를 체험하고 가족과 함께 추억을 만드는 시간이 되기를 바란다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com