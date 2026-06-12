오늘날, 세계는 왜 중국을 향해 시선을 돌리고 있는가?

[서울=뉴스핌]주옥함 기자= 해외 소셜미디어에서는 중국 관련 해시태그가 누적 조회수 40억 회를 돌파하며 뜨거운 관심을 받고 있다. 동시에 중국을 방문하는 외국인 수는 사상 최고치를 경신하며 1억 5천만 명을 넘어설 것으로 전망된다. 이러한 흐름 속에서 '따뜻한 물 마시기'에서부터 '팔단금(八段錦) 수련'에 이르기까지 중국식 생활 방식 역시 다양한 형태로 해외에 빠르게 확산되고 있다. 이러한 흐름 속에서 해외의 대중이 자발적으로 중국식 생활 방식을 체험하고 받아들이려는 움직임이 나타나고 있으며, 이른바 '중국인 되기' 열풍도 전 세계적으로 점차 거세지는 양상을 보이고 있다.

서구권의 온라인 담론에서 'Chinamaxxing(궁극의 중국화)'이라 불리는 이 문화적 흐름은 표면적으로는 국경을 넘나드는 하나의 문화적 모방 트렌드처럼 보인다. 그러나 그 이면에는 '디지털 플랫폼을 통한 현실 비교'가 가져온 정보 장벽의 붕괴, 중국의 경제 발전과 사회적 안전성, 생활 편의성이 결합된 체감형 인식, 그리고 중국식 삶의 지혜가 글로벌 Z세대 사이에서 불러일으킨 깊은 정서적 공감이 복합적으로 맞물려 있다.

산둥성 타이안(泰安)시 한 대학의 외국인 유학생들이 국제문화빅데이터(태산) 산업단지에서 홀로그램 기술을 체험하고 있는 모습.[사진=금교 제공]

◆'예기치 못한 사건'이 불러일으킨 새로운 문화 교류

'중국인 되기' 열풍은 2025년부터 2026년 사이 폭발적으로 확산되었는데 그 배경에는 예상치 못한 계기가 존재했다. 2025년 미국 정부가 틱톡(TikTok)에 대한 금지 조치를 추진하자, 스스로를 '틱톡 난민'이라 부르는 수백만 명의 미국 청년들이 자발적으로 중국 소셜미디어 플랫폼 샤오훙수(小紅書)로 이동하기 시작한 것이다.

이 '예기치 못한 디지털 플랫폼을 통한 현실 비교'의 흐름은 중국과 서양 청년들 사이에 전례 없는 직접 교류를 가능하게 만들었다. 사람들은 서로의 식단을 공유하고, 일상을 나누며, 생활비와 소비 수준을 비교하기 시작했다. 한 미국 이용자가 중국 고속철도가 얼마나 좋은지 묻는 게시글을 올리자, 중국 이용자는 자신이 약 6시간 동안 고속열차를 타고 1000킬로미터 이상 떨어진 고향에 가는데, 요금이 약 42달러 수준이라고 답했다. 이에 미국 이용자는 "정말 저렴하다"며, 자신은 뉴욕에서 시카고까지 약 1200킬로미터를 기차로 이동할 때 200달러 정도의 요금을 지불한다며 놀라워했다.

중국과 해외 이용자들 간의 온라인 교류는 단순한 소통을 넘어 친구 만들기, 일상 공유, 문화 교류 등 다양한 영역으로 확장되고 있다. 이 과정에서 샤오훙수는 더 이상 단순한 생활 공유 플랫폼에 머물지 않고, 동서양 일반 대중을 연결하는 문화적 가교로 기능하고 있다. 이 흐름에 참여한 젊은 층 가운데 상당수는 아직 중국을 직접 방문한 경험이 없음에도 불구하고, 이미 '아침에 일어나 따뜻한 물 한 잔 마시기', '취침 전 온수 족욕'과 같은 중국식 생활의 습관을 자연스럽게 익히고 있다.

온라인상의 열기와 맞물려, 오프라인 입국 관광 흐름 역시 동반 상승세를 보이고 있다. 중국 국가이민관리국의 발표에 따르면, 2025년 한 해 동안 중국을 방문한 외국인 입국자는 총 8203만 5000명에 달했으며, 이 가운데 무비자 입국자는 3008만 명으로 전체의 73.1%를 차지했다. 비록 입국 목적은 여전히 관광과 비즈니스가 중심이지만, 점점 더 많은 외국인 관광객들이 단순히 관광지만 훑어보는 방식에 만족하지 않고 있다. 여행 플랫폼 '씨트립(攜程)'의 데이터에 따르면, 특정 기간 동안 4, 5선 도시의 입국 관광 예약 건수는 전년 대비 100% 이상 증가했으며, 외국인 관광객의 이동 범위는 중국의 현(縣) 단위 도시로까지 확장되고 있다. 이들은 전통적인 관광지를 넘어 재래시장과 마을 버스, 지역 커뮤니티 공원 등 일상 공간 속으로 깊숙이 스며들고 있다.

세계적인 인플루언서들의 참여는 이러한 흐름을 한층 더 증폭시키고 있다. 2025년 미국 스트리머 IShowSpeed는 중국 8개 도시를 순회하며 총 50시간이 넘는 라이브 스트리밍을 진행하며 수천만 회의 조회 수를 기록했다. 또한 전 세계 2억 명 이상의 팬을 보유한 인플루언서 Khaby Lame는 베이징 고궁을 방문하고, 현지 음식인 젠빙궈쯔(煎餅果子)를 직접 만들어 보는가 하면, 중국 한푸(漢服)를 입고 손오공(孫悟空) 분장을 선보였다. 이들이 제작한 영상은 모두 소셜미디어에서 큰 반향을 일으켰다. 이른바 '해외 인플루언서'들이 내부자의 시선으로 보여준 중국의 골목, 야시장, 고속철도, 그리고 일상의 풍경은, 과거 서구 중심 미디어가 일방적을 구축해 왔던 중국에 대한 서사와 인식의 프레임을 흔들어놓고 있다.

◆경제, 사회, 생활 편의성이 강력한 무기가 되다

이러한 열풍의 근본적인 동력은 일시적인 화제성이나 기획된 담론이 아니라, 외국인 거주자들이 중국에서 실제 생활을 통해 체감하는 '실질적인 만족감'에 있다.

우선 핵심적인 유인 요인은 경제적 기회와 직업 전망이다. 글로벌 외국인 커뮤니티 인터내이션스(InterNations)가 발표한 <Expat Insider 2025>에 따르면, 전 세계 172개국에서 1만 명 이상의 외국인 응답자를 대상으로 실시한 설문 조사에서 중국은 급여와 복리후생, 직업 전망, 고용 안정성 등 부문에서 높은 평가를 받았다. 특히 2025년 중국의 '살기 좋은 국가' 순위는 전년 19위에서 세계 6위로 급상승하며, 해당 연도 순위 상승 폭이 가장 큰 국가 중 하나로 꼽혔다. 응답자들은 공통적으로 중국의 현대화된 인프라, 효율적인 택배 물류 시스템, 그리고 보편화된 디지털 결제 환경이 일상생활 속 번거로움을 크게 줄여준다고 평가했다.

이러한 매력은 결코 우연히 형성된 것이 아니다. 그 배경에는 '세계의 공장'이자 글로벌 무역 중심국으로서 중국이 보유한 강력한 실물 경제 기반이 자리하고 있다. 세계무역기구(WTO)가 발표한 2025년 최신 통계에 따르면, 중국 본토의 상품 수출액은 3조 7800억 달러에 달했으며, 이는 전 세계 상위 30개 수출 경제권 총수출액의 17.2%를 차지하는 규모다. 이로써 중국은 압도적인 격차로 세계 1위를 유지하고 있는 것으로 나타났다.

안전 역시 반복적으로 언급되는 또 하나의 핵심 경쟁력이다. 갤럽이 발표한 <2025년 글로벌 안전 보고서>에 따르면, 중국 국민의 체감 안전도는 94%로 전 세계 3위를 기록했으며, 법질서 지수는 93점으로 글로벌 4위에 올랐다. 또한 응답자의 94%가 밤늦은 시간에도 혼자 걸을 때 안전하다고 느낀다고 답한 것으로 나타났다. 이러한 통계적 지표와 더불어, 다수의 해외 인플루언서들은 영상 콘텐츠를 통해 이러한 '중국식 안전감'을 직관적으로 보여주고 있다. 이들은 한밤중에도 안심하고 거리로 나가 바비큐를 먹는 모습, 카페 테이블 위에 노트북을 둔 채 자리를 비워도 아무도 가져가지 않는 상황, 길가에 무인 상태로 쌓여 있는 택배 더미 등 일상적인 풍경을 '중국식 안전감'의 사례로 소개하고 있다. 이러한 콘텐츠는 소셜미디어에서 큰 호응을 얻으며 공유되고 있다. 일상생활의 효율성과 편의성은 또 하나의 중요한 매력 요인으로 작용하고 있다. 중국에서는 모바일 결제가 거의 모든 소비 영역에 걸쳐 보편화되어 있으며, 온라인 쇼핑의 반품과 교환은 사실상 비용이 거의 들지 않는 수준이다. 또한 대중교통 시스템은 정시성이 높고 요금도 비교적 저렴하다. 겉보기에는 사소해 보이는 이러한 제도적 디테일들이 축적되면서, 외국인 거주자들에게는 '중국에서는 실제로 편리하고 안정적인 삶을 살 수 있다'는 미시적 신뢰를 형성하고 있다.

인플루언서 Khaby Lame가 광둥(廣東)성 광저우(廣州)시 융칭팡(永慶坊)을 찾아 영춘권(咏春拳), 광둥극(粵劇), 사자춤(醒獅) 등 중국의 무형문화유산을 직접 체험하고 있다.[사진=금교 제공]

◆문화의 '외연 확장'이 일상의 지혜에서 폭넓은 공감으로

이러한 문화적 흐름이 전 세계 Z세대 사이에서 폭넓은 공감을 얻는 중요한 이유 중 하나는 젊은 세대가 세계를 인식하는 방식 자체가 변화하고 있기 때문이다.

학자 겅칭원(耿慶文)은 이 현상을 설명하며, 젊은 세대의 세계 인식 방식이 과거 이데올로기 중심의 판단에서 점차 개인의 경험과 생활 감각을 기반으로 한 인식으로 이동하고 있다고 지적했다. 극심한 경쟁과 불확실성 속에서 살아가는 서구의 젊은이들에게 '궁극의 중국화'가 제시하는 것은 거대한 제도적 구상이 아니라, 구체적이고 체감 가능하며 때로는 치유적 성격까지 지닌 일상의 질서다. 규칙적인 생활 습관, 건강 관리, 그리고 삶의 리듬을 스스로 조절할 수 있다는 감각은 이들에게 일종의 상상 가능한 '대안적 안정감'을 제공하고 있다.

이들은 '기(氣)'나 '음양(陰陽)'과 같은 전통 중의학 개념을 직접 언급하기보다, 서구의 건강 담론에서 익숙하게 받아들여지는 '디톡스(detox)', '코르티솔 수치 감소' 등의 용어로 중국식 양생(养生, 건강 관리) 문화를 재해석하고 있다. 이러한 방식의 '개념 번역'은 중국식 생활 지혜가 문화권을 넘어 확산될 수 있었던 핵심 요인 가운데 하나로 평가된다.

다수의 국제 여론조사 결과 역시 전 세계 젊은 세대의 중국에 대한 인식이 긍정적으로 변화하고 있음을 보여준다. 2025년 7월 미국 퓨 리서치 센터(Pew Research Center)가 발표한 글로벌 조사 보고서에 따르면, 25개국 3만 명 이상의 응답자를 대상으로 한 조사에서 다수 국가의 젊은 층은 중국에 대해 상대적으로 더 긍정적인 인식을 보였으며, 전 세계적인 중국 호감도 역시 최근 6년 사이 최고 수준으로 상승한 것으로 나타났다. 영국 <타임스(The Times)> 역시 미국과 영국의 30세 이하 젊은 층이 중국을 더 이상 위협으로 인식하지 않는 경향이 강하며, 중국에 대해 상대적으로 긍정적인 시각을 갖고 있다고 보도했다. 한편, 브랜드 파이낸스(Brand Finance)가 발표한 <2025년 글로벌 소프트파워 지수>에 따르면 중국의 소프트파워 순위는 전년 세계 3위에서 2위로 상승하며 처음으로 영국을 추월했다. 해당 보고서는 특히 18~24세 해외 청년층에서 중국에 대한 관심과 호감이 미국과 대등한 수준에 도달했다고 분석했다.

중국 문화 간 교류 연구회 상하이 분회장 루젠페이(陸建非)는 '궁극의 중국화' 현상의 부상은 중국의 종합 국력과 문화적 자신감이 자연스럽게 외부로 확산된 결과이자, 디지털 시대를 살아가는 글로벌 청년들이 새로운 정체성과 문화적 신선함을 동시에 추구하는 흐름의 구체적 표현이라고 설명했다. 그는 또한 진정한 문화적 영향력은 제도나 거창한 담론이 아니라, 생활 방식 자체가 지닌 매력과 생명력에서 비롯된다고 강조했다. 이러한 민간 차원의 열풍은 결과적으로 동서양 문명이 서로를 위계적으로 바로보던 시선에서 벗어나, 평등한 시선으로 서로를 이해하고 배우는 새로운 단계로 나아가고 있음을 보여준다는 평가를 받고 있다. [중국 금교=뉴스핌 특약]