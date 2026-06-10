[부고] 신동윤 씨(㈜헤럴드 기획조정실 차장) 조모상

▲ 정숙의 씨 별세, 신영창·상철·경자·수철 씨 모친상, 이현경·장용선·이옥희 씨 시모상, 신동욱·동익(대구 남구청 주무관)·동윤(㈜헤럴드 기획조정실 차장)·동엽·지영·미영·아영·동훈 씨 조모상, 이상훈·민혜 씨 외조모상, 김민지(대구 수성구청 주무관)·김희진·김정원 씨 시조모상
= 별세 : 9일 오후 7시 10분
= 빈소 : 경북 의성중부농협 장례식장 2분향실
= 발인 : 11일 오전 6시
= 장지 : 경북 의성군 신평면 선영
기사입력 :
최종수정 :
▲ 정숙의 씨 별세, 신영창·상철·경자·수철 씨 모친상, 이현경·장용선·이옥희 씨 시모상, 신동욱·동익(대구 남구청 주무관)·동윤(㈜헤럴드 기획조정실 차장)·동엽·지영·미영·아영·동훈 씨 조모상, 이상훈·민혜 씨 외조모상, 김민지(대구 수성구청 주무관)·김희진·김정원 씨 시조모상
= 별세 : 9일 오후 7시 10분
= 빈소 : 경북 의성중부농협 장례식장 2분향실
= 발인 : 11일 오전 6시
= 장지 : 경북 의성군 신평면 선영
S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적