이병도 충남교육감 당선인 인수위 출범…공약 이행계획 수립 착수

AI 핵심 요약beta
- 이병도 충남교육감 당선인 인수위가 10일 현판식을 열고 본격 활동에 들어갔다
- 인수위는 공약 이행 실행계획과 교육 현안 점검에 착수하고 교육공동체와의 소통 기반을 마련하겠다고 밝혔다
- 준비위원회는 김한수 위원장·심상용 부위원장 체제로 30일까지 운영되며 세부 계획은 다음 주 기자회견에서 공개할 예정이라고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[홍성=뉴스핌] 오영균 기자 = 이병도 충남교육감 당선인 교육감직 인수위원회가 10일 현판식을 갖고 본격적인 활동에 들어갔다.
인수위원회인 충남교육 미래동행 준비위원회는 이날 충남교육청교육과정평가정보원에서 현판식을 열고 인수위원회 운영을 시작했다고 밝혔다.
이 당선인은 인수위원들에게 공약 이행을 위한 구체적인 실행계획 마련과 교육공동체와의 소통 기반 구축을 당부했다.
그는 "5대 공약 영역, 33개 기본공약이 충남교육 현장에 실질적으로 안착할 수 있도록 현황을 정확히 파악하고 중장기 추진 방향을 마련해야 한다"며 "현장과 함께 충남교육의 새로운 방향을 만들어 가겠다"고 말했다.
준비위원회는 김한수 전 배재대 부총장이 위원장을 맡고 심상용 전 충남교육청교육연수원장이 부위원장으로 참여한다.
인수위원회는 현판식 이후 분과별 활동에 들어가 공약별 세부 이행계획과 주요 교육 현안을 점검할 예정이다.
준비위원회는 오는 30일까지 운영되며 향후 활동 방향과 세부 계획은 다음 주 출범 기자회견을 통해 공개할 예정이다.
gyun507@newspim.com