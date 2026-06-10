민선 9기 창원시장 인수위, 시정 현안 점검·비전 설정 박차

AI 핵심 요약beta
- 창원시장직 인수위가 10일 시청에서 업무보고를 시작했다
- 11개 실국·직속기관·사업소를 상대로 12일까지 시정 현황과 현안을 점검한다
- 인수위는 보고 내용을 바탕으로 시정 방향과 공약 이행 계획을 구체화하겠다고 밝혔다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 민선 9기 창원시장직 인수위원회가 시정 전반 현안 파악을 위한 업무보고에 들어갔다.
인수위는 10일 시청에서 주요 현안 업무보고회를 열고 본격 활동을 시작했다고 밝혔다.
단기간 내 시정 비전과 방향을 설정하기 위해 속도감 있는 보고가 필요하다고 보고 실무 부서 전반을 대상으로 보고 일정을 마련했다.
보고회에서는 실·국·소별 기본 현황과 함께 핵심 전략과제, 주요 현안이 중점적으로 다뤄졌다. 각 사업의 위험 요인과 향후 추진 계획 등 정책 결정에 필요한 기초자료도 함께 보고됐다.
인수위는 10일부터 12일까지 사흘간 본청 11개 실·국을 비롯해 직속기관과 사업소 등 집행기관 전반을 대상으로 업무보고를 이어갈 계획이다. 이를 토대로 민선 9기 시정 방향과 공약 이행 계획을 구체화할 방침이다.
오는 11일에는 강기윤 당선인 주재로 인수위원과 실·국·소장이 참석하는 주요 현안 보고회도 열린다.
조청래 인수위원장은 "업무보고를 통해 시정 현황을 면밀히 파악하고 현안에 대한 분석과 개선 방안을 도출하겠다"며 "시민이 체감할 수 있는 정책 준비에 주력하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com