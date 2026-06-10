대구시, 제6기 아동참여위원회 14일 출범…"아동 참여권 강화"

AI 핵심 요약beta
- 대구시가 14일 제6기 아동참여위원회를 출범했다
- 위원회는 아동 정책 제안과 참여권 강화를 맡는다
- 대구시는 설문조사로 아동정책 기본계획을 준비했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구시는 '제6기 아동참여위원회'를 구성하고 오는 14일 동인청사 대강당에서 발대식을 개최해 아동의 참여권 강화를 확장한다고 10일 밝혔다.
아동참여위원회는 '대구시 아동친화도시 조성에 관한 조례'와 UN 아동권리협약에 근거해 설치된 공식 기구로 아동이 정책 수립 및 추진 과정에 직접 의견을 제시하고 제안을 할 수 있도록 하는 제도다.
특히 위원회는 ▲디지털 리터러시 교육 의무 시행 ▲아동을 위한 실내 놀이터 확충 ▲아동 범죄 예방 ▲아동의 쉴 권리 및 참여권 보장 등 실효성 있는 아이디어를 제안하며 아동친화도시 조성에 기여해왔다.
새롭게 출범하는 제6기 위원회는 초등학교 4학년부터 고등학생까지 26명으로 구성되며 위원들은 매월 1~2회 정기회의와 아동권리 모니터링 관심 주제별 정책 제안 등 다양한 활동에 참여할 예정이다. 대구시는 연말에 우수 활동자를 선정해 대구광역시장 감사장을 수여할 계획이다.
유니세프 아동친화도시 재인증 및 '아동정책 기본계획(2027-2030)' 수립을 위해 지역 아동 학부모 학교 및 기관 종사자 1600여 명을 대상으로 표준 설문조사와 시민 의견수렴을 실시할 예정이다.
박윤희 대구광역시 청년여성교육국장은 "아동이 단순히 정책의 수혜자가 아니라 지역사회의 중요한 구성원으로 의견을 제시하고 정책 결정 과정에 참여할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
yrk525@newspim.com