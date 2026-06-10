권요안 전북도의원, 전북형 '광역수급관리센터' 구축 논의 본격화

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농안법 개정 대응 생산자 중심 수급관리체계 마련 모색

농가소득 안정·지속가능 농업 실현 위한 협력 플랫폼 강조

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도의회 권요안 의원은 농산물 가격 안정과 농가소득 향상을 위한 전북형 광역수급관리센터 구축 방안을 논의하는 정책 토론회를 열고 생산자 중심 수급관리 체계 마련의 필요성을 강조했다고 10일 밝혔다.

권요안 의원은 전날 도의회 세미나실에서 '전북형 농산물 광역수급관리센터 구축 토론회'를 개최하고 개정된 '농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률(농안법)'에 따른 전북형 수급관리체계 구축 방향을 논의했다.

전북형 농산물 광역수급관리센터 구축 토론회[사진=전북자치도의회]2026.06.10 lbs0964@newspim.com

이번 토론회는 농안법 개정으로 광역수급관리센터 설치가 제도화됨에 따라 전북 농산물 수급관리 현황을 점검하고 지역 여건에 맞는 운영 모델을 모색하기 위해 마련됐다.

주제발표에 나선 정수연 농식품부 서기관은 "기존 산지폐기와 수매비축 중심의 사후 대응 정책에서 벗어나 재배면적 관리와 생육관리, 재해예방, 계약재배 확대 등을 통한 선제적 수급관리 체계로 전환해야 한다"며 "광역수급관리센터가 지역 단위 수급관리의 컨트롤타워 역할을 수행하게 될 것"이라고 설명했다.

이어진 토론에서는 생산자 참여 확대와 데이터 기반 수급관리 체계 구축 필요성이 제기됐다. 박찬겸 전국양파생산자협회 전북도지부 사무처장은 "수급정책은 생산자 참여 없이 성공할 수 없다"며 생산자·농협·유통인·행정이 함께하는 민관협력형 조직 운영을 제안했다.

백승우 전북대학교 교수는 인공지능(AI) 기반 생산량 예측과 기후데이터 연계, 전북형 수급예측모델 구축 필요성을 강조하며 노지 스마트팜 확대와 CA저장시설 확충, 계약재배 확대를 대안으로 제시했다.

이창한 군산먹거리통합지원센터장은 제주와 강원, 프랑스 브르타뉴 사례를 소개하며 생산자 조직과 행정, 유통주체 간 협력체계 구축의 중요성을 강조했다.

이영일 한국후계농업경영인 전북특별자치도연합회 사무처장은 생산자 중심 의사결정 구조와 청년농 참여 확대 필요성을 제언했다.

민선식 전북도 농생명축산산업국장은 "양파를 시작으로 무·배추·고추 등으로 관리 품목을 확대하고 광역수급관리센터를 단계적으로 구축할 계획"이라며 "도 출연기관 또는 유관기관 내 조직 신설을 검토하고 농협과 기존 조직의 경험을 활용해 전북형 수급관리 모델을 정착시키겠다"고 밝혔다.

토론회 좌장을 맡은 권요안 의원은 "농산물 가격 불안정은 농업인 소득과 직결되는 중요한 문제"라며 "광역수급관리센터가 생산자와 행정, 농협, 전문가가 함께 참여하는 실질적인 협력 플랫폼으로 운영돼야 한다"고 말했다.

이어 "토론회에서 제시된 다양한 의견을 바탕으로 전북형 광역수급관리센터가 농업인 소득 안정과 지속가능한 농업 발전을 이끄는 핵심 조직으로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다"고 피펵했다.

lbs0964@newspim.com