도공 서울경기본부, 제2중부선 집중 통합 보수공사...15일부터 야간 전면통제

AI 핵심 요약beta
- 한국도로공사 서울경기본부는 15일부터 25일까지 제2중부고속도로 전 구간을 평일 야간 전면 통제한다고 10일 밝혔다
- 통제는 하남방향 15~18일, 이천방향 22~25일 시행하며 차량은 인접 중부고속도로로 우회해야 한다
- 노후 포장보수와 안전시설 정비 등 46개소 공사를 통합작업으로 8일간 집중 시행해 장기 불편을 줄이고 실시간 교통·우회 정보를 제공한다
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하남 방향 15일부터 18일...이천 방향 22일부터 25일
[하남=뉴스핌] 정종일 기자 = 한국도로공사 서울경기본부는 고속도로 시설물의 안정성을 높이고 주행 환경을 개선하기 위해 오는 15일부터 25일까지 제2중부고속도로 전 구간(31.1km)을 평일 야간시간대에 전면 통제한다고 10일 밝혔다.
이번 통제조치는 도로 이용객의 불편을 최소화하기 위해 통행량이 상대적으로 적은 평일 오후 9시부터 익일 오전 6시까지 시행된다.
통제는 하남 방향이 경우 오는 15일 부터 18일까지이며 이천방향은 오는 22일부터 25일까지로 해당 기간 동안 제2중부고속도로를 이용하던 차량은 인접한 중부고속도로로 우회해야 한다.
서울경기본부는 "이번 전면통제 기간을 활용해 노후 포장 단면 보수, 교통안전시설 정비 등 총 46개소의 보수 작업을 여러 공종이 협력하는 통합작업 방식으로 일제히 시행한다"면서 "일반적인 방식으로 진행할 경우 약 48일의 교통차단이 수반되는 공사이지만 한 번에 집중 시행해 실제 차단 일수를 8일로 줄여 이용객의 장기 불편을 줄일 수 있다"고 설명했다.
공사 기간 중 운전자들의 혼잡을 예방하기 위해 도로전광표지판(VMS), 네비게이션 앱, 교통방송 등을 통해 실시간 교통상황과 우회도로 정보를 수시로 제공하며 고속도로 교통정보 앱(App)이나 로드플러스 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
observer0021@gmail.com