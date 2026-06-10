익산시, 환경오염 상처 딛고 '생태 치유 도시' 전환 가속

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왕궁정착농원 생태복원 예타 추진…총사업비 2437억원 규모

장점마을 도시생태축 복원사업 다음 달 준공 예정

낭산 폐석산 침출수 차단·토양 정화 등 사후관리 강화

[익산=뉴스핌] 전북 익산시가 과거 환경오염으로 훼손된 지역을 생태 복원과 치유 공간으로 탈바꿈시키며 지속가능한 생태도시 조성에 속도를 내고 있다.

김형훈 익산시 녹색도시환경국장은 10일 정례브리핑을 통해 왕궁 자연환경 복원사업과 장점마을 도시생태축 복원사업, 낭산 폐석산 사후관리 추진 현황 등을 설명했다.

왕궁정착농원 생태복원지역)[사진=익산시]2026.06.10 lbs0964@newspim.com

왕궁정착농원은 과거 새만금 상류 수질오염과 악취 문제의 주요 원인으로 지목됐던 지역이다. 익산시는 정부와 함께 2011년부터 총 1752억원을 투입해 현업 축사 매입 사업을 추진, 약 11만3000마리 규모의 돼지 사육시설을 2023년까지 정비했다.

시는 후속 사업으로 환경부, 전북특별자치도와 협력해 182만㎡ 규모의 왕궁 훼손생태복원사업을 추진하고 있다. 총사업비는 2437억원 규모로, 지난해 10월 정부 예비타당성조사 대상사업에 선정됐다.

함라면 장점마을 일대에서는 도시생태축 복원사업이 마무리 단계에 접어들었다. 장점마을은 과거 비료공장 운영 과정에서 집단 암 발병 문제가 발생했던 지역이다.

시는 총 57억원을 투입해 훼손된 농경지와 공장 부지를 생태습지와 '기억의 숲', 탐방로 등으로 조성하고 있으며 다음 달 준공할 예정이다. 이와 함께 주민지원사업과 위로금, 치료비 지원 등에도 약 220억원을 투입했다.

낭산 폐석산에 대한 환경 안전관리도 강화된다.

시는 2024년까지 5차례 행정대집행을 통해 약 28만9000톤의 불법 매립 폐기물을 처리했으며, 올해 추가로 1만2000톤 규모의 침출수 처리에 나설 계획이다.

또 침출수 확산 방지를 위한 차수매트 복개, 연직차수벽 설치 등 오염원 차단 사업과 함께 하부 지역 토양 및 지하수 정화사업도 병행할 방침이다.

김형훈 국장은 "환경오염과 훼손으로 상처받은 공간을 생태 복원과 치유, 공존의 공간으로 전환하고 있다"며 "시민이 체감할 수 있는 친환경 정책을 통해 지속가능한 미래도시 익산을 만들어 가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com