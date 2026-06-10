경남도, 통합돌봄버스 본격 운영…농어촌 주민 복지 서비스 강화

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농어촌 주민 맞춤형 서비스 10종 제공

하반기 도내 모든 시군 서비스 확대

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 산간·농어촌 주민을 대상으로 통합돌봄버스를 운영해 복지·의료·생활지원 서비스를 한곳에서 제공한다.

도는 오는 12일 경남형 통합돌봄사업의 일환으로 추진하는 '함께 찾아가는 경남 통합돌봄버스'를 하동군을 시작으로 본격 운영에 들어간다고 10일 밝혔다.

경남도가 '함께 찾아가는 경남 통합돌봄버스'를 오는 12일 하동군을 시작으로 본격 운영한다. 사진은 거창군에서 운영한 구강버스[사진=경남도] 2026.06.10

이번 사업은 복지관·보건소 등 기반 시설 이용이 쉽지 않은 지역 주민에게 여러 기관이 함께 찾아가 복지, 보건의료, 생활지원 서비스를 묶어서 제공하는 방식이다. 그간 개별 기관이 따로 진행하던 찾아가는 서비스를 연계해 주민이 한 장소에서 다양한 지원을 동시에 받을 수 있도록 한 것이 골자다.

사업에는 경남도와 시군, 공공기관, 민간기관이 함께 참여한다. 각 지역의 지리적 여건과 주민 특성을 반영해 지역별로 다른 프로그램을 구성하고, 수요에 맞춘 맞춤형 서비스를 내놓는다는 계획이다.

통합돌봄버스는 지난해 처음 도입돼 도내 전 시군을 대상으로 운영됐다. 1년 동안 총 2370명의 주민이 서비스를 이용했다. 이용자를 대상으로 한 만족도 조사에서는 응답자의 95.4%가 긍정적으로 답한 것으로 집계됐다.

올해는 농협과 협업한 '농어촌 왕진버스'를 새로 연계해 서비스 종류를 기존 9종에서 10종으로 늘린다. 빨래방버스(마음채움버스), 똑띠버스, 클린버스, 마음안심버스, 닥터버스, 찾아가는 산부인과, 병원선, 미디어나눔버스, 에듀버스에 농어촌 왕진버스가 추가된다.

올해 첫 통합돌봄버스 행사는 12일 하동군 옥종면 옥천관에서 열린다. 경남사회서비스원, 경남광역자활센터, 하동군 노인장애인복지관, 창원대 산학협력단 등 13개 기관이 참여해 현장에서 각종 상담과 체험, 생활지원 서비스를 진행한다.

주요 프로그램으로는 어르신 대형 빨래를 무료로 세탁해 주는 빨래방버스, 인공지능 돌봄기기 체험과 건강정보 상담을 제공하는 똑띠버스, 키오스크·태블릿PC 활용 교육 등 디지털 역량 강화 교육을 맡는 에듀버스가 포함된다.

주거 취약가구를 대상으로 한 클린버스도 함께 운영된다. 하동군보건소는 혈압·혈당 검사와 건강상담 등 기본 건강관리 서비스를 제공하고 이동복지관은 각종 체험과 복지정보 안내에 나선다.

행사장에는 공연과 체험부스, 작품 전시, 지역자원 연계 프로그램 등 부대 행사도 마련된다. 도는 주민들이 문화·체험 활동을 즐기면서 자연스럽게 복지서비스 정보를 접할 수 있도록 구성했다고 설명했다.

도는 하동군에 이어 6월 함양군(15일), 밀양시(18일), 합천군(25일)에서 통합돌봄버스를 운영한다. 연말까지 도내 전 시군으로 대상을 확대해 지역별 여건과 주민 수요를 반영한 프로그램을 운영하고 복지서비스 접근성이 낮은 지역을 중심으로 돌봄 사각지대 해소에 나설 방침이다.

news2349@newspim.com