경기신보, 소상공인 절세전략 특강 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기신용보증재단이 9일 소상공인 절세전략 특강을 개최했다
- 세무사 강의와 1대1 무료 세무상담으로 실전 절세전략을 제공했다
- 경기신보는 소상공인 대상 비금융 지원을 지속 확대하겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기신용보증재단(경기신보)은 지난 9일 본점 3층 강당에서 '원데이 성공클래스 – 소상공인 절세전략 특강'을 개최했다고 10일 밝혔다.
이번 성공클래스는 소상공인이 반드시 알아야 할 세무기초부터 실전 전략까지 폭넓게 다루는 맞춤형 교육으로 진행됐다.
강의는 청아세무회계 최희유 세무사가 맡아 세금 기초와 신고 절차 이해, 실제 사례를 중심으로 한 핵심 세무 전략, 질의응답 등 실제 사업 운영에 도움이 되는 강연을 펼쳤다.
강의 종료 후에는 동수원세무서와 협업해 '1:1 무료 세무상담 창구'도 운영됐다.
참가자들은 사업 운영 과정에서 겪는 세무 관련 궁금증과 애로사항에 대해 현장에서 직접 맞춤형 상담을 받았으며 실제 사업 운영에 필요한 세무 정보를 보다 쉽게 이해하는 시간을 가졌다.
경기신보 시석중 이사장은 "소상공인이 겪는 어려움은 더 이상 개별 사업장의 문제가 아니라 정부와 지자체, 금융기관은 물론 경기도 전체가 함께 대응해야 할 중요한 과제"라며 "경기신보는 도민중심·현장중심의 철학을 바탕으로 교육과 컨설팅 등 비금융 지원을 확대하고 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 지원 정책을 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com