인천시, 기술전환 중기에 95억원 지원·금리 3% 안팎

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 10일 기술전환 기업 전용 융자자금을 신설했다.
- 올해 구조고도화자금 95억원을 기술이전 제조 중소기업에 지원한다.
- 대출금리 체계는 3분기부터 개편해 연 3% 안팎으로 낮춘다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 제조 중소기업의 기술혁신과 미래 성장 기반 강화를 위해 기술전환 기업 전용 융자자금을 신설하고 정책자금 금리체계를 개편한다.
인천시는 올해 중소기업육성자금 가운데 구조고도화자금에 95억원 규모의 기술전환 기업자금을 새로 편성해 지원한다고 10일 밝혔다.
지원 대상은 공공기술을 이전받거나 공공기관의 중개를 통해 기술이전을 추진한 제조 중소기업으로 기업의 기술사업화와 생산공정 혁신을 돕게 된다.
시는 경기 침체와 고금리로 위축된 기업 투자 부담을 덜기 위해 구조고도화자금의 대출금리 산정 방식도 개선한다.
개편된 금리체계는 올해 3분기부터 적용되며 금리는 현재(2분기)보다 낮은 연 3% 안팎 수준이 될 것으로 예상된다.
자금 지원 신청은 오는 15일부터 인천시 중소기업 지원 플랫폼인 BizOK(http://bizok.incheon.go.kr)에서 가능하며 예산이 소진되면 마감된다.
인천시 관계자는 "기술력을 보유한 기업들이 자금 부족으로 사업화를 포기하지 않도록 금융 지원을 확대하고 기업 하기 좋은 환경이 만들어지도록 하겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com