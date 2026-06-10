다산네트웍스 "DTS 상장은 성장 전략…주주환원도 강화"

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ISS, 임시주총 안건 전원 찬성 권고…주주권익 침해 우려 완화

DTS 상장 추진…인수 후 육성한 자회사 독립 성장 본격화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 다산네트웍스가 자회사 디티에스(DTS) 상장을 앞두고 모회사 가치 훼손 우려를 해소하는 한편 주주환원 정책을 강화하겠다는 방침을 밝혔다.

10일 공랭식 열교환기 전문기업 DTS의 코스닥 상장을 추진 중인 다산네트웍스는 이번 상장이 최근 논란이 된 물적분할 기반의 '쪼개기 상장'과는 성격이 다르다고 설명했다.

회사에 따르면 DTS는 다산네트웍스의 기존 사업부를 분리해 설립한 회사가 아니라 과거 인수를 통해 그룹에 편입된 이후 장기간 투자와 경영 개선을 거쳐 성장한 자회사다. 통신장비 중심의 모회사와 사업 영역도 명확히 구분돼 있다는 설명이다.

다산네트웍스는 DTS 상장이 독립적인 경영 체제 확립과 성장 재원 확보를 위한 과정이라고 강조했다. 상장을 통해 자본 조달 능력과 대외 신뢰도를 높여 대형 프로젝트 수주와 해외시장 확대 등 중장기 성장 전략을 추진할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

다산네트워크 로고. [사진=다산네트워크]

다산네트웍스 관계자는 "DTS 상장은 기존 주주가 보유하던 사업가치를 외부로 이전하는 절차가 아니라 인수 이후 독자적인 사업 기반을 구축한 자회사가 성장 단계에 맞춰 자본시장에 진입하는 과정"이라며 "상장을 통해 자회사 경쟁력을 강화하고 성장 속도를 높일 수 있을 것"이라고 말했다.

글로벌 의결권 자문기관인 ISS도 다산네트웍스 임시주주총회 안건에 대해 전원 찬성을 권고했다. 회사는 이를 주주 권익 침해 우려가 크지 않다는 점을 보여주는 사례로 해석하고 있다.

또한 DTS 상장을 통해 비상장 상태에서 충분히 평가받지 못했던 자회사 가치가 시장에서 객관적으로 드러날 경우, 다산네트웍스가 보유한 지분 가치 역시 재평가될 수 있을 것으로 기대하고 있다.

주주환원 정책도 병행한다. 다산네트웍스는 배당 확대와 자사주 소각, 신주인수권부사채(BW) 소각 등을 검토하며 주주가치 제고에 나설 계획이다. 회사 관계자는 "DTS의 성장 재원 확보와 다산네트웍스의 지분가치 현실화, 주주환원 확대를 함께 추진할 것"이라며 "지속적인 시장 소통과 주주환원 정책 이행을 통해 그룹 성장성과 주주가치를 동시에 높여 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com