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2026.06.10 (수)
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무비자라는 이름의 '초대장'으로 세계를 품은 중국

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AI 핵심 요약

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  • 중국이 최근 무비자 네트워크를 확대해 전세계 관광객 유치를 강화했다.
  • 240시간 환승 무비자와 자동통관 등 편의정책으로 무비자 입국과 외국인 관광객 수가 크게 늘었다.
  • 한국 등과의 쌍방향 교류도 확대되며 중국은 라이프스타일형 여행지로 부상하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌]주옥함 기자= 5월의 중국 베이징(北京)은 봄바람이 얼굴을 살며시 스치고 꽃들이 만개해 도시 전체에 생기가 넘쳐난다. 베이징 수도국제공항 T3터미널 입국장에는 오가는 인파로 북적이지만 현장은 질서정연하다. 다양한 국적의 관광객들은 여행 가방을 끌고 스마트폰을손에 든 채, '베이징이 당신을 환영합니다(北京歡迎你)'라는 대형 안내 문구를 호기심 어린 눈빛으로 바라본다.

무비자 정책 안내 부스 앞에서는 유럽에서 온 젊은 여행객 몇 명이 QR코드를 스캔하며 '240시간 환승 무비자(240小時過境免簽)' 제도의 세부내용을 확인하고 있고, 출입국 심사대에서는 한국인 가족 한 팀이 '얼굴 인식'만으로 통관 절차를 마친 뒤, 아이들은 부모의 손을 잡아끌며 만리장성(萬里長城)과 베이징 카오야(烤鴨)에 대한 기대감을 감추지 못한다.

사진은 상하이 와이탄(外灘)에서 기념사진을 남기고 있는 외국인 관광객들의 모습. [사진=금교 제공]

이 일견 평범하면서도 결코 평범하지 않은 풍경은 중국의 '무비자 네트워크'가 지속적으로 확대되면서 세계인들의 발걸음이 중국으로 더욱 빠르게 향하고 있음을 보여주는 상징적인 장면이다. 2026년 봄에 접어들며 중국 인바운드 관광의 열기는 기온 상승과 맞물려 더욱 고조되고 있다.

관련 지표는 연이어 최고치를 경신하고 있으며, 곳곳에서는 새로운 교류의 이야기가 이어지고 있다. 정책적 지원과 시장의 활력이 맞물리면서 중국은 이제 전 세계 관광객들이 동경하는 새로운 '라이프스타일형 여행지'로 부상하고 있다.

◆정책적 개방 확대로 더욱 넓어지는 무비자 '초대장'

개방의 문은 '한 장의 비자'로부터 시작된다. 올해 중국 양회 기간 공개된 최신 정보에 따르면, 중국은 현재 50개국에 대해 일방적 무비자 입국 정책을 시행하고 있으며, 29개국과는 상호 비자 면제 협정을 체결했다. 또한 '240시간 환승 무비자 제도의 적용 대상국은 55개국으로 확대되었고, 해당 제도를 이용할 수 있는 출입국 항구도 65곳으로 늘어났다.

이는 전 세계 주요 선진국과 핵심 관광객 송출국 국민의 절반 이상이 일반 여권만으로 중국을 방문할 수 있게 되었음을 의미한다. 단기 경유든, 깊이 있는 여행하든 자유롭게 중국을 방문할 수 있는 길이 열린 것이다.

이 같은 성과는 단기간에 이뤄진 것이 아니다. 수년에 걸쳐 단계적으로 축적된 '제도적 개방'의 결과다. 소수 국가를 대상으로 한 초기 시범 시행에서 출발해, 오늘날에는 유럽, 아시아, 미주, 오세아니아를 아우르는 광범위한 무비자 '초대장'으로 성장했다. 중국의 비자 편의화 정책은 일관된 기조 아래 한 번도 걸음을 멈춘 적이 없다. 2025년 기준 무비자로 입국한 외국인의 비율은 무려 73.1%에 달했다. 바꿔 말하면, 중국을 방문한 외국인 4명 중 3명은 비자 신청, 서류 제출, 심사 대기와 같은 번거러운 절차 없이 입국한 셈이다.

비자 정책이 문을 열어주었다면, 방문객들이 들어와 편안하게 머물 수 있도록 하는 것은 '바늘로 자수를 놓듯 섬세한 서비스 역량'이다.

현재 주요 출입국 거점에서는 '얼굴 인식' 기반 자동 통관이 사실상 보편화되며, 평균 10여 초 만에 입국 절차를 마칠 수 있다. 중국 국가이민관리국(國家移民管理局)의 12367 서비스 플랫폼은 올해 1분기 179만 7000건의 상담을 처리했으며, 평균 만족도는 99.4%에 달했다.

또한 공항 내 한국어, 일본어, 프랑스어 안내 표지, 관광지의 다국어 전자 해설, 해외 발행 카드 결제가 가능한 POS 단말기 보급, 씨트립(攜程)과 메이퇀(美團) 등 플랫폼의 맞춤형 서비스에 이르기까지, 인바운드 관광을 둘러싼 전 과정에서의 세심한 변화가 조용히 이어지고 있다.

4월 8일 저녁, 호주에서 온 케이트 씨 가족 세명이 샤먼(廈門) 가오치(高崎) 국제공항에 도착했다. 케이트 씨는 "중국에 오는 게 너무 편리해요. 온라인으로 입국 신고서를 작성한 뒤, 비행기에서 내리자마자 빠르게 통관할 수 있었어요. 중국의 개방적이고 친근한 분위기를 실감했어요."라며 감탄했다.

◆데이터가 보여주는 뜨거운 중국 방문의 열기

정책 지원과 시장 활력이 동시에 힘을 내며 만들어낸 상승효과는 결코 추상적 개념이 아니다. 그것은 가파르게 늘어나는 수치와 만석에 가까운 국제선 항공편들로 구체화되고 있다.

중국 국가이민관리국이 발표한 최신 자료에 따르면, 올해 1분기 중국의 출입국 인원은 총 1억 8500만 명으로 전년 동기 대비 13.5%가 증가했다. 이 가운데 외국인 출입국자는 2133만 3000명으로 22.3%가 늘었다. 특히 무비자 입국 외국인은 831만 5000명으로 전체 입국 외국인의 77.9%를 차지했으며, 전년 동기 대비 29.3%나 급증했다. 이 수치는 사실상 스위스 인구 전체가 한꺼번에 비자 없이 중국을 방문한 것과 맞먹는다.

외국인 관광객이 베이징 톈탄(天壇)공원을 찾았다가 동북 지역 특유의 화려한 꽃무늬 의상을 입은 중국 어린이와 우연히 마주쳤다. [사진=금교 제공]

최근 종료된 '노동절(5.1)' 연휴 기간에도 이러한 중국 방문의 열기는 계속됐다. 5일간의 연휴 동안 외국인 출입국자는 125만 5000명으로 전년 동기 대비 12.5%가 증가했으며, 이 가운데 무비자 정책을 적용받아 입국한 외국인은 43만 6000명으로, 전년 대비 14.7%가 늘었다. 전국 300여 개 5A급 관광지가 연휴 기간 맞이한 외국인 관광객 수는 2025년 같은 기간보다 약 29%가 증가해, 국내 관광객 증가율을 크게 상회하는 수준을 기록했다.

베이징 고궁(故宮)의 붉은 성벽과 황금빛 기와, 시안(西安) 진시황(秦始皇) 병마용(兵馬俑) 의 장대한 고대 군진, 상하이(上海) 와이탄(外灘)의 화려한 야경, 청두(成都) 자이언트판다 번식연구기지(大熊貓基地)의 어리숙하고 귀여운 자태를 뽐내는 판다에 이르기까지, 무비자 정책 확대가 불러온 관광객 유입효과는 실질적인 문화 관광 소비로 이어지고 있다. 

프랑스인 자유관광객은 소셜미디어에 "무비자 덕분에 비자 준비에 쓰려던 시간과 비용을 아껴 중국의 고진(古鎭, 옛날 모습의 전통 마을)을 이틀 더 둘러볼 수 있었다"고 적었다. 이 소박한 한마디는 중국을 찾는 수많은 해외 관광객들의 공감을 불러일으키고 있다.

◆'쌍방향 교류', 오갈수록 깊어지는 우정

비자 편의화는 결코 일방적 혜택이 아니라 서로를 향한 상호적인 교류 과정이다. 중국이 세계를 향해 문을 여는 동시에, 중국인들의 해외여행도 한층 더 편리하고 자유로워지고 있다.

이 같은 '쌍방향 교류'는 특히 동북아 지역에서 두드러진다. 한국을 살펴보면 지난해 9월 한국이 중국 단체 관광객을 대상으로 한시적 무비자 정책을 시행한 이후, 중국 내 한국 여행수요가 빠르게 증가했다. 동시에 중국의 비자 제도 완화 기조가 지속되면서 한국인의 중국 방문 수요 역시 크게 증가했다.

한국 언론의 보도에 따르면, 2024년 한국인의 중국 방문 증가율은 157%에 달했으며, 2025년에는 중국이 한국인들이 가장 선호하는 해외 여행지 중의 하나로 자리잡았다. 노동절 연휴 기간에도 중국은 일본과 베트남을 제치고 한국 관광객들이 가장 선호하는 해외 여행지 1위에 올랐다. 장자제(張家界) 기암절벽과 수려한 산수, 칭다오(青島)의 푸른 바다와 맑은 하늘, 상하이 와이탄의 야경 곳곳에서 한국인 관광객들의 모습을 쉽게 찾아볼 수 있다. 서로 오고 가는 발걸음이 잦아질수록 양국 간 의 우정도 더욱 깊어지고 있다.

초호화 크루즈선 '루미나(Lumina)'호가 처음으로 상하이항 국제여객터미널에 입항하는 모습.[사진=금교 제공]

동시에 중국의 문화관광 교류는 보다 다채롭고 심화된 양상으로 전개되고 있다. 4월 중순, '실크로드 우호사절 거점(絲路友好使者驛站)'이 하이난(海南) 싼야(三亞)에 공식 설립됐다. 이는 해상 실크로드 연선에 조성된 첫 번째 거점으로, 중국과 해외 간 문화관광 융합을 촉진하고 상호 관광객 시장을 확대하기 위한 플랫폼 역할을 하고 있다. 중국 각지에서도 '밖으로 나가고, 안으로 초청하는(走出去，請進來)' 교류가 적극적으로 이뤄지고 있다.

'니하오! 중국(你好！中國)'시리즈 탐방 프로그램은 세르비아의 인플루언서, 언론인, 여행업계 관계자들을 중국으로 초청해, 카메라와 글을 통해 가장 생생한 중국의 이야기를 기록하도록 했다. 싼야에서 장자제, 충칭(重慶), 웨이팡(濰坊)에 이르기까지 다양한 문화 교류 행사가 잇따라 펼쳐지면서, 세계와 중국은 지속적인 만남과 교류 속에서 상호 이해와 우정을 쌓아가고 있다.

한때 멀게만 느껴졌던 지리적 거리는 무비자라는 '통행증'으로 조용히 가까워지고 있다. 이제 점점 더 많은 외국인들이 '짐 싸서 훌쩍 떠나는' 자유로운 방식으로 중국을 찾아와, 중국을 직접 경험하며, 중국에 대한 이해와 호감을 넓혀가고 있다. [중국 금교=뉴스핌 특약]

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"AI 랠리 아직 끝나지 않았다" [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 글로벌 증시가 반도체주 급락 충격에서 벗어나 반등에 나서고 있다. 브로드컴(AVGO)의 실적 전망 실망으로 촉발된 AI(인공지능) 관련주 매도세가 진정되면서 투자심리가 회복되고 있지만, 월가에서는 향후에도 높은 변동성이 이어질 수 있다는 경고가 나오고 있다. 9일(현지시간) 미국 주가지수 선물은 상승세를 나타냈다. 기술주 중심의 나스닥100 선물은 0.7% 올랐고 유럽 기술주도 이틀 연속 상승하며 지난주 낙폭 일부를 만회했다. 한국 코스피도 기술주 반등에 힘입어 8% 넘게 급등했다. 앞서 글로벌 증시는 지난 금요일 브로드컴의 실망스러운 전망이 AI 관련주 전반의 고평가 우려를 자극하면서 큰 폭의 조정을 겪었다. 미국 반도체주 급락은 아시아와 유럽 증시로 확산되며 글로벌 기술주 전반을 흔들었다. 하지만 월가에서는 이번 조정을 강세장 종료 신호가 아닌 '건강한 숨 고르기'로 보는 시각이 우세하다. 브로드컴 간판 [사진=블룸버그통신] ◆ "조정은 매수 기회" 미국 에드워즈자산운용의 로버트 에드워즈 최고투자책임자(CIO)는 최근 기술주 조정을 "투자자들에게 주어진 선물"이라고 평가했다. 그는 "급격한 하락이 나올 때마다 강한 매수세가 유입되고 있다"며 "매출 성장과 기업 이익 증가라는 강력한 펀더멘털은 여전히 살아 있다"고 말했다. 에드워즈는 올해 말 S&P500 지수가 7700포인트까지 상승할 것으로 전망했다. 다만 차기 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장 인선 불확실성과 호르무즈 해협 재개방 지연 등이 변수로 작용할 경우 7~12% 수준의 조정이 나타날 수 있다고 내다봤다. 그는 "강세장에서는 급등과 급락이 반복된다"며 "변동성은 강세장에 참여하기 위해 치러야 하는 입장료"라고 강조했다. ◆ "성장 스토리 훼손 아니다" 일부 전문가들은 최근 조정을 기술주 거품 붕괴가 아닌 가격 재조정 과정으로 해석했다. 컬럼비아 스레드니들 인베스트먼트의 앤서니 윌리스 수석 이코노미스트는 "최근 약세는 성장 스토리의 붕괴가 아니라 시장이 지나치게 낙관적이었던 가격 수준을 재평가하는 과정"이라고 분석했다. 그는 "AI 낙관론에 힘입어 미국 증시는 9주 연속 상승했지만 예상보다 강한 고용지표가 발표되면서 투자자들이 금리 전망을 다시 점검하기 시작했다"고 설명했다. 이어 "AI 산업의 다음 성장 단계에 필요한 막대한 투자 비용과 과도하게 집중된 투자 포지션도 최근 조정의 배경"이라고 덧붙였다. ◆ 씨티 "AI 강세론자와 약세론자 충돌" 씨티그룹은 최근 조정 이후 미국 증시 수급 구조가 오히려 더 건전해졌다고 평가했다. 씨티는 올해 말 S&P500 목표치를 기존 7700포인트에서 8100포인트로 상향 조정했다. 이는 현재 수준보다 약 10% 높은 수치다. 다만 시장 내부에서는 AI 강세론자와 약세론자가 첨예하게 맞서고 있다고 진단했다. 지난주 미국 증시에서는 147억달러 규모의 신규 공매도 포지션이 구축된 반면 47억8000만달러 규모의 신규 매수 포지션도 유입됐다. 씨티는 "거시경제 둔화를 우려하는 투자자들과 AI 관련주 조정을 매수 기회로 보는 투자자들이 동시에 시장에 존재하고 있다"고 분석했다. 특히 현재 나스닥 매수 포지션의 72%가 여전히 수익 구간에 있는 만큼 이번 주 예정된 주요 기술기업 실적이 기대에 못 미칠 경우 차익실현 매물이 다시 출회될 수 있다고 경고했다. 그럼에도 월가의 전반적인 시각은 여전히 낙관적이다. AI 투자 확대와 견조한 기업 실적, 대형 IPO 기대감 등이 미국 증시의 상승 흐름을 지탱할 것이라는 전망이 우세하다. 다만 전문가들은 "강세장은 이어지겠지만 변동성 역시 더욱 커질 것"이라고 입을 모으고 있다. koinwon@newspim.com 2026-06-09 21:57
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앤스로픽, '클로드 페이블 5' 출시 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 스타트업 앤스로픽이 자사 미토스(Mythos)급 AI 모델의 일반 공개 버전을 출시했다. 지난 4월 출시 직후 AI가 인간을 향한 사이버 무기로 사용될 수 있다는 충격을 준 후 안전장치가 강화된 버전이다. 앤스로픽은 9일(현지시간) 미토스급 AI 모델의 공개 버전인 '클로드 페이블 5(Claude Fable 5)'를 출시한다고 밝혔다. 다만 사이버보안 같은 위험 분야에서의 사용은 차단하는 안전장치를 적용했다. 4월 미토스 프리뷰 출시가 소프트웨어 결함을 찾아내는 능력으로 전 세계에 충격파를 보낸 지 두 달 만이다. 당시 미토스 프리뷰는 인기 소프트웨어들에서 수천 건의 이전에 알려지지 않은 보안 취약점을 자동으로 찾아내며 전 세계에 충격을 안겼다. 이러한 능력은 보안 강화에 활용될 수 있지만, 사용자 의도에 따라 곧바로 강력한 사이버 무기로 변할 수 있기 때문이다. 앤스로픽이 이날 공개한 클로드 페이블 5는 광범위한 사용을 위해 만든 가장 강력한 모델로 소프트웨어 엔지니어링과 분석에서의 성능이 강조됐다. 노트북 디스플레이에 표시된 앤스로픽 로고 [사진=블룸버그통신] 앤스로픽은 공식 발표문에서 "클로드 페이블 5는 일반 사용을 위해 안전하게 만들어진 미토스급 모델"이라고 설명했다. 이 모델은 앤스로픽의 기업 고객과 유료 가입자가 사용할 수 있다. 회사는 사이버보안과 생물학을 포함한 특정 고위험 분야에서 응답을 차단하는 새 안전장치 덕분에 광범위한 출시가 가능해졌다고 밝혔다. 앤스로픽은 같은 날 가드레일이 제거된 '클로드 미토스 5(Claude Mythos 5)'도 함께 출시했다. 다만 이 모델은 소규모 사이버 방어 인프라 제공업체들을 대상으로만 출시된다. 회사는 클로드 미토스 5를 초기에 미 정부와 협력하는 '프로젝트 글래스윙(Project Glasswing)'을 통해 배포할 계획이라고 설명했다. 기존 클로드 미토스 프리뷰의 업그레이드 버전이다. 클로드 미토스 프리뷰에 접근 권한이 있던 사용자들은 새 클로드 미토스 5로 업그레이드할 수 있다. 회사는 시간이 지남에 따라 더 광범위한 신뢰 접근 프로그램(Trusted Access Program)을 통해 클로드 미토스 5의 접근을 확대할 계획이라고 밝혔다. 클로드 페이블 5는 앤스로픽이 미 증권거래위원회(SEC)에 IPO 사업설명서를 비공개 신청했다고 발표한 지 수일 만에 나왔다.  앤스로픽은 지난해 약 100억 달러의 연간 매출에서 5월에는 매출 런레이트가 470억 달러로 증가했다고 밝혔다. 최근 9650억 달러 기업 가치로 자금 조달 라운드를 마무리하면서 3월 말 8520억 달러로 평가된 주요 경쟁사 오픈AI를 추월했다.  mj72284@newspim.com 2026-06-10 02:37

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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