광명시 "제철과일로 독거어르신 건강·안부 함께 챙긴다"

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1억 9309만 9000원 예산 투입·지원 대상 2236명

박승원 시장 "어르신의 건강·안부를 살피는 복지안전망"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 제철과일로 독거어르신의 건강과 안부를 함께 챙긴다.

시는 취약계층 독거어르신의 건강 증진과 고독사 예방을 위해 추진하는 '독거어르신 제철과일 지원사업'인 '광명 과일바구니' 첫 배송을 마쳤다고 10일 밝혔다.

광명시청 전경. [사진=광명시]

시에 따르면 '광명 과일바구니'는 광명시가 지난해 전국 최초로 생계급여를 받는 독거어르신 모두에게 제철과일을 지원하며 시작한 생활밀착형 돌봄 사업이다.

경제적 어려움과 거동 불편 등으로 신선한 과일 섭취가 쉽지 않은 독거어르신에게 균형 있는 영양관리를 지원하고 배송 과정에서 안부 확인을 병행한다. 지원 대상은 광명시에 거주하는 만 65세 이상 기초생계급여 수급 독거어르신 2236명이다.

시는 총 1억 9309만 9000원의 예산을 투입해 지난 5월 말 1차 배송을 시작했으며 오는 8월과 11월에도 제철과일을 추가로 전달할 예정이다.

제철과일은 1회당 1.5~2kg 규모로 각 가정에 택배 배송한다. 올해 작황과 농산물 수급 상황을 반영해 품질 좋은 과일을 선정하며 지난해 7월 광명시와 안성시가 체결한 도농상생 업무협약에 따라 안성시 농산물을 연계한다. 특히 이번 사업은 물품 지원에 돌봄 기능을 더한 것이 특징이다.

시는 과일 배달업체와 광명희망띵동사업단 등 복지도우미를 활용해 배송 과정에서 어르신의 수령 여부를 확인하고 미수령이나 연락 두절 등 이상 징후가 발견되면 동 행정복지센터와 연계해 필요한 조치를 이어갈 계획이다.

박승원 광명시장은 "광명 과일바구니는 어르신의 건강을 챙기는 동시에 안부를 살피는 복지안전망"이라며 "취약계층 어르신이 지역사회 안에서 소외되지 않도록 영양 지원과 안전 확인을 촘촘히 이어가겠다"고 밝혔다.

시는 오는 11월 만족도 조사를 실시해 사업 효과와 개선 사항을 확인하고 취약계층 독거어르신의 건강 증진과 지역사회 돌봄 체계 강화를 지속 추진할 방침이다.

1141world@newspim.com