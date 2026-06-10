전북도 '백두대간 생태축 복원' 본격화…금남호남정맥 연결 추진

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밀목재 단절 구간 복원사업 가속화·생태통로 조성 추진

야생동물 이동로 확보·산림 생물다양성 회복 기대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 도로 개설로 끊어진 금남호남정맥을 복원하고 백두대간 산림 생태계의 연결성을 회복하기 위한 '밀목재 생태축 복원사업'을 본격 추진한다.

10일 전북자치도에 따르면 이번 사업은 지방도 742호선 개설로 단절된 금남호남정맥 구간을 복원해 백두대간 능선을 다시 연결하는 것이 핵심이다.

백두대간 복원 조감도[사진=전북자치도]2026.06.10 lbs0964@newspim.com

금남호남정맥은 백두대간에서 갈라져 장수 영취산에서 진안 주화산까지 이어진 뒤 금남정맥과 호남정맥으로 나뉘는 공통 산줄기다.

사업은 오는 2027년까지 총사업비 58억1000만원(국비 40억7000만원·군비 17억4000만원)을 투입해 추진된다. 단절된 능선 구간 0.35ha에 대한 생태복원과 함께 터널형 생태통로 1개소가 조성될 예정이다.

복원 구간에는 지역 기후와 토양에 적합한 자생식물을 식재해 훼손된 산림 식생을 회복하고, 생태통로는 야생동물의 안전한 이동을 지원해 로드킬을 예방하는 역할을 하게 된다.

그동안 사업은 한전주와 통신주 이설 등 행정절차로 다소 지연됐으나, 전북자치도와 장수군, 한국전력공사 등 관계기관 협의를 통해 지난 3월 관련 작업을 모두 마무리했다.

현재는 동절기 공사 중지 해제 이후 재착공에 들어가 잡목 제거와 터파기 공정이 진행되고 있다.

사업이 완료되면 야생동물 이동로 확보를 통한 산림 생물다양성 증진은 물론, 단절된 생태축 연결로 유전자 교류가 활성화돼 건강한 산림생태계 회복에 기여할 것으로 기대된다.

또 백두대간과 금남호남정맥의 역사적·상징적 가치 회복에도 의미 있는 성과가 될 것으로 전망된다.

송경호 전북자치도 산림자원과장은 "관계기관 간 긴밀한 협력으로 지장물 이설 문제를 해결하고 사업을 정상 궤도에 올렸다"며 "단절된 백두대간 정맥을 복원해 생태계 건강성과 역사적 가치를 함께 회복할 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com