수산이앤에스, 잠수함 전자전장비 75억원 수주

AI 핵심 요약beta
- 수산이앤에스가 10일 장보고-III 3번함 전자전장비 개발 사업 부체계 업체로 선정됐다고 밝혔다
- 이번 사업을 통해 외산 전자전체계를 국산 기술로 대체하며 방산 연구개발 분야로 사업을 확대하게 됐다
- 수산이앤에스는 원전 계측제어설비와 i-SMR 플랫폼 개발 등 다양한 원자력·항공 전자전체계 사업을 수행하고 있다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 수산인더스트리 자회사 수산이앤에스가 LIG디펜스앤에어로스페이스의 '장보고-III Batch-II 3번함 전자전장비 개발 사업' 부체계 업체로 선정됐다고 10일 밝혔다. 계약 규모는 약 75억원이다.
회사에 따르면 수산이앤에스는 이번 사업을 통해 전자전장비 개발과 후속 지원 업무를 수행하게 된다. 장보고-III Batch-II 사업은 해군과 방위사업청이 추진하는 3000톤급 잠수함 3척을 국내기술로 건조하는 국책사업으로, 한화오션이 3번함을 건조 중이며 오는 2031년 12월 해군에 인도할 예정이다.
이번 사업 참여로 수산이앤에스는 기존 원자력 정비 및 개발사업에서 국방 연구개발 분야로 사업 영역을 확대하게 된다. 신형 재래식 잠수함에 적용된 외산 전자전체계를 국산 기술로 대체하는 사업이다.
수산이앤에스 관계자는 "이번 사업 참여를 통해 방산 연구개발 기업으로서 본격적인 도약의 발판을 마련하게 됐다"며 "전자전 분야의 지속적인 연구개발과 LIG D&A와의 긴밀한 협력을 바탕으로 국내 방위산업 발전에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 수산이앤에스는 원자력발전소 계측제어설비(I&C) 경상정비 사업을 수행하고 있으며, 안전등급 제어기기인 'POSAFE-Q PLC' 개발에 성공해 국내 APR1400 원전에 적용하고 있다. 또한 산업통상자원부와 과학기술정보통신부가 공동 추진하는 혁신형 소형모듈원자로(i-SMR) 기술개발사업의 핵심 플랫폼 개발 참여 기업으로 선정돼 관련 연구를 수행 중이며, 2021년부터 항공 전자전체계 유지보수 및 성능개량 사업에도 진출했다.
nylee54@newspim.com