애드포러스, JTBC 월드컵 홈페이지 광고 공급사 선정

AI 핵심 요약beta
- 애드포러스가 10일 JTBC 월드컵 홈페이지 광고 공급사로 선정됐다
- AI·미디에이션·소재 필터링 기술로 사용자 경험과 광고 효율을 높일 계획이다
- 월드컵 트래픽 증가가 예상되는 가운데 글로벌 네트워크로 수익 극대화를 노린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 기반 데이터 플랫폼 기업 애드포러스가 2026 FIFA 북중미 월드컵 국내 중계권을 확보한 JTBC의 월드컵 전용 홈페이지 광고 공급사로 선정됐다고 10일 밝혔다.
회사에 따르면 애드포러스는 구글, 틱톡, 앱러빈 등 글로벌 제휴 네트워크를 활용해 JTBC 월드컵 전용 페이지에 광고를 공급한다. 페이지 내 광고에 구글 광고를 중심으로 다양한 광고 미디에이션 기술을 적용하고, AI 광고소재 필터링 기술을 통해 사용자 경험을 높일 계획이다.
애드포러스는 6개 플랫폼 기반의 데이터 인프라를 보유하고 있으며, 자체 플랫폼을 중심으로 AI 기술을 활용해 광고 소재 선정부터 효율까지 전 영역을 고도화했다. 지난해 구글 공식 퍼블리셔 파트너(GCPP)로 선정된 후 틱톡 개발사 바이트댄스가 운영하는 팽글과 계약을 체결했으며, 최근 미국 나스닥 상장사 앱러빈 생태계에 편입됐다.
2026 FIFA 북중미 월드컵은 미국, 멕시코, 캐나다가 공동 개최하며 총 104경기로 진행된다. 참가국이 기존 32개국에서 48개국으로 증가하고 진행 기간도 39일로 늘어나면서 사용자 트래픽이 증가할 것으로 예상된다.
애드포러스 관계자는 "독보적인 기술 기반 자체 데이터 플랫폼을 중심으로 국내외 대기업 대상 광고 효율 극대화 레퍼런스를 다수 확보한 점을 높게 평가받아 이번에 선정됐다"며 "보유 글로벌 네트워크를 활용해 수익을 증대할 계획"이라고 말했다.
그는 "월드컵은 연령대 및 성별의 구분 없이 모두의 이목이 집중되는 초대형 이벤트이기 때문에 광고 소재 선별이 핵심 역량"이라며 "최근 도입한 AI 복합설계필터링 기술을 바탕으로 대규모 광고 소재 데이터를 적용해 사용자 경험 및 광고 효율 극대화에 나설 것"이라고 덧붙였다.
nylee54@newspim.com