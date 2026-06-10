시노펙스, KSN 2026 참가…"국산 혈액투석 솔루션 전시"

혈액투석 3대 핵심 장비 공개

인공신장기용 정수기 본격 판매

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 시노펙스가 대한신장학회가 주최하는 국제학술대회 'KSN 2026'에 참가해 혈액투석 관련 국산 의료기기 제품군을 선보인다고 10일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 행사는 오는 11일부터 14일까지 서울 코엑스에서 열린다. 시노펙스는 최근 대한신장학회 '플래티넘 등급 정회원' 자격을 획득한 데 이어 이번 학술대회 참가를 통해 국내외 의료진과의 협력 확대에 나설 계획이다.

시노펙스는 이번 전시에서 혈액투석 관련 핵심 제품군인 혈액투석기(HD), 인공신장기용 혈액여과기(투석필터), 인공신장기용 정수기를 소개한다. 혈액투석기는 환자의 혈액을 체외로 순환시켜 노폐물을 제거하는 장비로, 회사는 올해 1월 식품의약품안전처에 판매 허가를 신청하고 결과를 기다리고 있다.

kns2026에서 공식 출시하는 인공신장기용 이동형 정수기. [사진=시노펙스]

인공신장기용 혈액여과기는 혈액 내 독소와 노폐물을 제거하는 핵심 부품이다. 시노펙스는 총 11개 제품군에 대해 식약처 판매 허가를 획득했으며, 현재 서울대병원을 비롯한 국내 8개 대학병원과 60여 개 혈액투석 전문병원에 공급하고 있다. 회사에 따르면 해당 제품은 SCI급 국제학술지에 게재된 비교 임상 연구에서 해외 제품과 동등하거나 우수한 성능을 확인받았다.

이번 전시에서는 인공신장기용 정수기도 공식 출시한다. 인공신장기용 정수기는 혈액투석 과정에서 사용되는 정제수를 공급하는 장비로 혈액투석기, 혈액여과기와 함께 혈액투석 분야 핵심 장비로 꼽힌다.

시노펙스는 올해 1월 인공신장기용 정수기에 대한 식약처 판매 허가를 획득했으며, 대학병원 프리 사용을 거쳐 본격적인 판매에 나선다. 해당 제품은 재택투석 환경을 고려해 본체와 필터를 일체형으로 설계했으며 자체 멤브레인 필터 기술과 저소음·저전력 기술을 적용한 것이 특징이다.

행사 기간 중에는 강남세브란스병원 신장내과 김성근 교수가 '친환경 혈액투석 기술'을 주제로 진행하는 강연에서 시노펙스 정수기에 적용된 물 절감 솔루션도 소개할 예정이다. 시노펙스는 '현장의 목소리로 완성한 국산화, 환자와 의료진의 든든한 파트너'를 주제로 전시를 진행하며 의료진 대상 '소원나무 이벤트'도 운영한다.

강창호 시노펙스 인공신장사업본부장은 "KSN 2026 참가를 통해 혈액투석 관련 의료기기 국산화 성과를 알리고 의료진과의 협력을 강화할 것"이라며 "앞으로도 혈액투석 환자와 의료진을 위한 제품 개발에 지속적으로 힘쓰겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com