[2026WC] 옵타 예측 "한국, 체코전 승리 42.9%...체코 승리 31.3%"

AI 핵심 요약beta
- 옵타가 10일 슈퍼컴퓨터로 월드컵 A조 예측을 했다
- 한국의 체코전 승리 확률은 42.9%로 가장 높게 나왔다
- 한국의 조별리그 32강 진출 확률은 70.1%로 체코를 앞섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 축구 통계 전문 업체 '옵타' 슈퍼컴퓨터가 홍명보호의 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전 체코전 승리 확률을 42.9%로 점쳤다.
옵타는 10일(한국시간) 슈퍼컴퓨터 시뮬레이션을 거쳐 수정한 북중미 월드컵 조별리그 예측 지표를 공개했다. 분석 결과 한국이 체코를 꺾을 확률은 42.9%로 가장 높았다. 반면 체코의 승리 확률은 31.1%, 무승부 확률은 26.0%에 그쳤다.
역대 전적에서는 한국이 1승 2무 2패로 근소하게 밀리지만, 마지막 맞대결이 10년 전인 2016년(한국 2-1 승)이라 큰 의미는 없다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹에서도 25위인 한국이 40위인 체코를 앞선다. 옵타는 한국의 손흥민(LAFC)과 조규성(미트윌란), 체코의 파트리크 시크(레버쿠젠)와 라디슬라프 크레이치(울버햄프턴)를 양 팀의 핵심 경계 대상으로 꼽았다.
A조의 전체적인 판도 역시 한국이 우세다. 옵타는 개최국 멕시코의 조 1위 확률을 48.0%로 가장 높게 평가했다. 한국은 조 1위 확률 22.4%, 조 2위 확률 28.4%를 받아 조 2위로 무난하게 토너먼트에 오를 것으로 내다봤다. 한국의 32강 진출 확률은 70.1%로, 64.2%에 머문 체코보다 앞섰다. 우승 확률도 기존 0.36%에서 0.40%로 미세하게 상향 조정됐다.
psoq1337@newspim.com