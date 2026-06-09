[2026WC] 중동 매체 "2002년 한국-伊·스페인전은 미리 정해진 결과"

한일월드컵 한국의 '4강 신화' 업적 평가 절하

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 축구의 찬란한 역사인 2002 한일 월드컵 4강 신화가 중동 언론에 의해 '논란 속 선전'으로 평가절하됐다.

중동의 스포츠 전문 매체 비인스포츠는 지난 5일(현지시간) 2026 북중미 월드컵 개막을 앞두고 월드컵 역사 속 화제의 장면을 조명하면서 한국의 4강 진출 과정을 다뤘다. 매체는 '한국의 2002년, 이탈리아와 스페인을 떨어뜨린 심판 판정'이라는 제목의 기사를 통해 한국이 역사적인 성과를 거뒀으나 성공의 이면에는 거센 판정 논란이 뒤따랐다고 주장했다. 특히 16강 이탈리아전과 8강 스페인전은 FIFA 월드컵 역사상 가장 논쟁적인 경기들이라고 평가했다.

비인스포츠는 판정 논란의 시작점으로 포르투갈과의 조별리그 마지막 경기를 꼽았다. 당시 포르투갈의 베투가 후반전 두 번째 경고를 받고 퇴장당하자 포르투갈 선수들은 경고감이 아니라며 강하게 항의했다. 결국 한국은 수적 우위 속에서 박지성의 결승골로 1-0 승리를 거두며 조 1위로 16강에 올랐고 포르투갈은 탈락했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2002년 한일월드컵 스페인과 8강전에서 승부차기를 지켜보는 한국 축구 대표팀. [사진=비인스포츠 SNS] 2026.06.09 psoq1337@newspim.com

매체는 이어진 이탈리아와의 16강전에서 더 큰 논란이 터졌다고 소개했다. 당시 에콰도르 출신의 바이런 모레노 주심은 이천수가 파올로 말디니의 머리를 가격한 장면과 여러 차례의 거친 태클에 엄격한 징계를 내리지 않았다. 연장전에서는 프란체스코 토티가 페널티 박스 안에서 넘어지자 모레노 심판이 시뮬레이션 액션으로 판단해 퇴장 명령을 내렸고 이탈리아의 골든골마저 오프사이드로 취소됐다. 결국 한국은 안정환의 헤더 골든골로 8강에 진출했으나 이탈리아 내에서는 거센 비판 여론이 일었다.

스페인과의 8강전 역시 석연치 않은 판정의 연속이었다고 매체는 주장했다. 이집트 출신의 가말 알 간두르 주심은 스페인의 후반전 득점을 공격자 반칙으로 무효 선언했다. 이어 연장전에서 나온 호아킨의 크로스에 이은 모리엔테스의 골든골 상황에서도 공이 먼저 골라인을 넘어갔다며 득점을 인정하지 않았다. 비인스포츠는 이 과정을 두고 사실상 결과가 미리 정해져 있었다는 식의 뉘앙스로 강하게 비판했다.

한국은 승부차기 끝에 스페인을 꺾고 아시아 국가 최초로 4강에 진출해 지금까지 큰 자부심으로 남겨두고 있다. 그러나 매체는 이탈리아와 스페인 팬들에게 2002년 대회가 20년이 지난 지금까지도 판정 논란과 떼어놓을 수 없는 기억으로 남아 있다고 짚으며 돌풍의 의미를 깎아내렸다.

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