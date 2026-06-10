'마르디 메크르디', 중국 직진출 개시 당일 매출 약 6억원 기록

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중국 직영 체제 전환 후 첫 판매서 7000명 구매

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 피스피스스튜디오의 대표 브랜드 '마르디 메크르디(Mardi Mercredi)'가 중국 직진출 개시 당일 매출 약 6억원을 기록했다.

10일 피스피스스튜디오는 마르디 메크르디가 지난 5일 중국 주요 이커머스 플랫폼인 톈마오(天猫, 티몰), 더우인(抖音), 샤오홍슈(小红书)에 공식 채널을 동시에 열고 판매를 시작했다고 밝혔다.

회사에 따르면 공식 채널 개설 당일 약 7000명이 제품을 구매했다. 결제 주문 건수는 약 7100건 이상으로 집계됐다.

플랫폼별로는 더우인 라이브 방송에서 주요 시그니처 제품이 조기 완판됐다. 톈마오에서는 2300여명이 구매했고, 샤오홍슈를 통한 신규 고객 유입도 이어졌다.

피스피스스튜디오 로고. [사진=피스피스스튜디오]

마르디 메크르디는 올해 4월 중국 현지 법인을 설립했다. 이후 기존 라이선스 중심 사업 구조를 본사 직영 체제로 전환했다. 제품 기획, 가격 정책, 마케팅 등을 본사가 직접 관리해 브랜드 경험과 운영 방식을 통일하기 위한 전략이다.

이번 판매 결과는 중국 직영 체제 전환 이후 처음 진행된 공식 판매 성과다. 피스피스스튜디오는 이를 통해 현지 시장 내 브랜드 수요를 확인했다고 설명했다.

회사는 국내에서 축적한 소비자 직접 판매(D2C) 운영 경험도 중국 진출의 기반으로 보고 있다. 마르디 메크르디는 국내에서 약 45만명의 자사몰 회원을 확보했다. 회사는 외부 플랫폼 의존도를 낮추고 고객과의 직접 접점을 확대하는 운영 방식을 지속해 왔으며, 중국 시장에서도 이 같은 방식을 적용하고 있다.

중국 시장에서는 샤오홍슈를 중심으로 마르디 메크르디 관련 이용자 게시물과 소비자 관심이 형성돼 있었다. 한국을 방문한 중국 소비자들 사이에서 브랜드 인지도가 확대된 점도 초기 판매에 영향을 준 요인으로 회사는 보고 있다.

피스피스스튜디오는 이번 판매 결과를 바탕으로 중국 사업 확대를 추진한다. 회사는 더우인, 톈마오, 샤오홍슈 등 주요 플랫폼을 중심으로 브랜드 인지도를 높이고 현지 소비자와의 접점을 늘릴 계획이다.

또 제품 기획, 마케팅, 고객 관리 전반을 본사가 운영하는 직영 체제를 통해 중국 내 브랜드 관리와 고객 기반 확보에 나설 방침이다.

박화목·서승완 피스피스스튜디오 대표는 "중국 직진출 초기 단계에서 긍정적인 판매 결과를 확인했다"며 "직영 체제를 기반으로 브랜드 관리와 사업 운영 효율성을 높여 중국 사업 성장을 이어갈 계획"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com