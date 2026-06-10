이즈나·알파드라이브원, 美 레이블과 파트너십…글로벌 시장 공략

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 웨이크원 소속 아티스트 이즈나와 알파드라이브원이 미국 유력 음악 레이블 리퍼블릭 컬렉티브(REPUBLIC Collective)와 파트너십을 체결했다고 10일 밝혔다.

리퍼블릭 컬렉티브는 미국 유력 음악 레이블로서, 압도적인 글로벌 네트워크와 톱티어 아티스트 라인업을 기반으로 글로벌 음악 산업의 흐름을 주도하는 막강한 영향력을 발휘하고 있다.

신인 보이그룹 알파드라이브원. [사진 = 뉴스핌DB]

글로벌 팬 투표로 탄생한 이즈나와 알파드라이브원이 증명한 의미 있는 성과와 글로벌 성장 가능성, 꿈을 향해 나아가는 진정성 있는 에너지를 리퍼블릭 컬렉티브가 긍정적으로 주목한 것으로 해석된다.

이즈나 지난 8일 미니 3집 '세트 더 템포(SET THE TEMPO)'를 발매하고 성공적인 컴백 행보를 이어가고 있다.

특히 이즈나는 데뷔 2개월 만에 미국 그래미닷컴의 '2025년 주목해야 할 K팝 루키'로 선정됐다.

또한 이탈리아 유력 주간지 파노라마(PANORAMA)는 이들을 "K팝이 기다려온 발견"이라고 소개하며 조명했다.

특히 영국 음악 매거진 NME는 '레이스카(Racecar)'를 '2025년 최고의 K팝 25곡' 중 하나로 꼽으며 이들의 존재감을 확인시켰다.

주요 지표 역시 성장세를 나타내고 있다. 최근 공식 유튜브 채널 누적 조회수 5억 회를 돌파하고 유튜브 뮤직 스트리밍 4억 회를 기록하는 등 글로벌 팬덤의 영향력을 입증했다.

그룹 이즈나(izna) 코코, 마이, 유사랑, 방지민, 최정은, 정세비(왼쪽부터). [사진 = 뉴스핌DB]

올해 1월 12일 데뷔한 알파드라이브원은 데뷔 앨범 미니 1집 '유포리아(EUPHORIA)'로 초동 144만 장을 기록하며 K팝 아티스트 데뷔 초동 2위를 달성했다.

또한 해당 데뷔 앨범은 발매 직후 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트에서 7위를 기록했으며, 일본·싱가폴·태국·말레이시아·대만·러시아 등 전 세계 18개 지역에서는 톱5에 진입하며 '초대형 신인'다운 글로벌 인기와 화제성을 보여줬다.

알파드라이브원은 성공적인 글로벌 데뷔를 목표로 한 이번 전략적 파트너십을 통해 초기 단계부터 미국 유력 음악 레이블과 함께 글로벌 활동을 전개한다.

이번 파트너십을 계기로 알파드라이브원은 세계 무대로 활동 영역을 확장해 나가며 리퍼블릭 컬렉티브와의 시너지를 창출하고 글로벌 팬덤 확대에 속도를 더할 전망이다.

웨이크원 관계자는 "이즈나와 알파드라이브원의 글로벌 확장이 본격화되는 중요한 시점에 리퍼블릭 컬렉티브와 함께하게 되어 기쁘다"라고 말했다.

이어 "앞으로 리퍼블릭 컬렉티브와 긴밀히 협력해 글로벌 무대에서의 아티스트 영향력을 확대할 수 있도록 전방위적인 활동을 전개해 나갈 것"이라고 밝혔다.

alice09@newspim.com