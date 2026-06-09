국힘 경북도당 청년당직자·당선인, 선관위 규탄 성명 발표

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

책임자 전원 문책 등 3대 해결책 제시

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 선관위의 '6.3지방선거 파행 운영'을 규탄하는 목소리가 수일째 이어지고 있는 가운데 국민의힘 경북도당 청년 당직자와 '6.3지선' 당선인들이 "신성한 참정권이 침해당했다"며 투표용지 부족 사태를 강하게 비판했다.

이들 국힘 청년 당직자와 당선자들은 9일 경북도당 강당에서 규탄 성명을 내고 "유권자의 110% 분량에 달하는 예산을 배정받고도 (선관위는) 현장에 50% 분량만 준비한 것으로 드러났다"며 선관위의 부실한 물량 관리와 안일주의를 지적했다.

국민의힘 경북도당 청년 당직자와 '6.3지선' 당선인들이 9일 경북도당 강당에서 선관위 규탄성명을 발표하고 있다.[사진=국힘 경북도당]2026.06.09 nulcheon@newspim.com

또 이들은 "서울 일부 지역을 넘어 영남과 수도권 등 전국 140여 곳에서 광범위하게 발생한 이번 사태로 인해 국민의 신성한 참정권이 침해당했다"며 거듭 선관위의 부실 운영을 규탄했다.

그러면서 이들 국힘 청년 당직자와 당선인들은 ▲정부와 국회의 철저한 원인 규명 및 시스템 실패를 유발한 선관위 책임자 전원 문책 ▲종이 용지 배분 방식의 한계 인정 및 투표용지 발급기 도입과 디지털 기반 실시간 수요 예측 시스템 등 선거 관리 프로세스 전면 혁신 ▲선관위 예산 집행 내역의 투명한 공개 및 감사원 감사 자청 등 3대 요구 사항을 현 사태 해결책으로 제시했다.

nulcheon@newspim.com