李 대통령 "국민총소득 1960년 이후 최고치…삶에서 느끼도록 최선"

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이재명 대통령은 9일 "국민총소득(GNI)이 1960년 이후 사상 최고치를 기록했다"며 "국민의 삶과 일상 속에서 이 성과가 느껴질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 페이스북을 통해 한국은행의 국민소득 통계 발표를 언급하며 "실질 GNI 성장률이 1분기에 전기 대비 9.2%를 기록했다"며 "전년 동기 대비로는 13.2% 증가로 1988년 이후 37년 만의 최고치"라고 강조했다.

1분기 명목 국내총생산(GDP)의 전기 대비 성장률은 10.5%로 1976년 이후 50년 만의 최고치이며 전년 동기 대비 17.1%는 30년 만의 최고치라고도 설명했다.

이 대통령은 국가채무비율이 40% 중후반대로 낮아지고 세수도 크게 늘어날 전망이라며 재정건전성 강화와 미래 투자 여력 확대를 기대했다. 또 정부 출범 후 모든 분기의 성장률이 상향 조정됐다고 밝히며 1분기 실질GDP 증가율이 전기 대비 1.7%에서 1.8%로, 전년 동기 대비 3.6%에서 3.8%로 수정됐다고 설명했다.

이재명 대통령이 2026년 1월 21일 청와대 영빈관에서 신년 기자회견을 하는 모습 [사진=청와대]

wonjc6@newspim.com