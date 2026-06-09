[MLB] 강행군도 막지 못한 이정후의 미친 타격감... "새벽 4시 귀가도 문제없다"

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 이정후(샌프란시스코)가 빡빡한 이동 일정과 부족한 휴식이라는 악조건 속에서도 안타 4개를 몰아치며 한국인 빅리거 최다 연속 경기 안타 타이기록을 세웠고, 현지 언론의 극찬까지 이끌어냈다.

이정후는 9일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2026 메이저리그 워싱턴과 홈경기에 5번 타자 우익수로 선발 출전해 5타수 4안타 2득점을 기록했다.

[시카고 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 8일(한국시간) MLB 시카고 컵스와 원정 경기 1회 적시타를 때리고 있다. 2026.6.8 psoq1337@newspim.com

이날 맹타로 이정후는 지난달 15일 LA 다저스전부터 이어온 연속 경기 안타 행진을 16경기로 늘렸다. 이는 2013년 추신수와 2023년 김하성(애틀랜타)이 세운 한국인 메이저리거 최다 연속 경기 안타 기록과 타이다.

시즌 타율도 0.333까지 끌어올렸다. 이정후는 타격 부문 공동 2위로 올라서며 내셔널리그 정상급 타자로서 존재감을 더욱 키웠다.

특히 최근 상승세가 눈부시다. 허리 부상에서 복귀한 이후 16경기 동안 무려 63타수 32안타를 기록하며 타율 0.508이라는 경이적인 수치를 작성했다. 부상 우려를 완전히 털어낸 것은 물론, 리그에서 가장 뜨거운 타자 중 한 명으로 평가받고 있다.

더 놀라운 것은 경기 당일 선수단이 처한 상황이었다. 메이저리그 공식 홈페이지 엠엘비닷컴(MLB.com)에 따르면 샌프란시스코 선수단은 전날(8일) 시카고 컵스와 원정 경기를 마친 뒤 곧바로 이동에 나섰다. 선수단 버스가 오라클 파크에 도착한 시간은 현지시간으로 오전 4시 무렵이었다.

이후 선수들은 각자 귀가했고 실제로 잠자리에 든 시각은 해가 뜰 무렵이었다. 정상적인 휴식이 사실상 불가능한 일정이었다.

[샌프란시스코 로이터=뉴스핌] 이정후가 9일 열린 워싱턴과의 경기에서 4안타를 폭발하며 16경기 연속 안타 행진을 이어갔다. 2026.06.09 wcn05002@newspim.com

하지만 이정후는 전혀 흔들리지 않았다. 엠엘비닷컴은 "이정후의 활약은 짧은 휴식에도 빛났다"라며 "충분한 수면을 취했든 아니든 그는 팀에 큰 영향을 미칠 수 있는 역동적인 선수"라고 평가했다.

매체는 이어 "이정후는 4회 안타로 메이저리그 개인 최다인 16경기 연속 안타를 이어갔고 이후 안타 3개를 더 추가했다"라며 "특히 세 번째와 네 번째 안타는 각각 8회 역전과 9회 추격의 발판이 됐다"라고 전했다.

실제로 이정후는 경기 내내 활기찬 모습을 보이며 워싱턴 투수진을 끊임없이 괴롭혔다. 짧은 휴식과 피로 누적이라는 변수 속에서도 흔들림 없는 타격감을 유지하며 팀 공격의 중심 역할을 수행했다.

다만 이정후의 맹활약에도 샌프란시스코는 웃지 못했다. 샌프란시스코는 경기 후반 리드를 지키지 못하며 워싱턴에 3-4로 역전패했다. 엠엘비닷컴 역시 "이정후가 9회를 책임질 수는 없었다"라며 "4안타 경기를 펼쳤음에도 팀은 승리를 지켜내지 못했다"라고 아쉬움을 나타냈다.

정작 이정후 본인은 힘든 일정에 대해 담담한 반응을 보였다. 그는 경기 후 인터뷰에서 "KBO리그에서 뛸 때도 지방 원정을 다녀오면 새벽 3시에 숙소에 도착하는 경우가 많았다"라며 "원정 후 새벽 3~4시에 돌아오는 상황이 익숙하다"라고 말했다. 이어 "그래서 이번 일정은 그렇게 힘들지 않았다"라고 덧붙였다.

wcn05002@newspim.com